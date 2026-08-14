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Το Ισπανικό Super Cup θα διεξαχθεί… στην Τουρκία

Αρχές Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη η διοργάνωση στην οποία θα λάβουν μέρος Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Το Ισπανικό Super Cup θα διεξαχθεί… στην Τουρκία
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Έκπληξη αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής του Ισπανικού Super Cup. Δε θα γίνει στη Σαουδική Αραβία καθώς εκεί θα διεξάγεται το Κύπελλο Ασίας. Έτσι, προτιμήθηκε η Τουρκία και συγκεκριμένα η Κωνσταντινούπολη.

Στις αρχές Φεβρουαρίου (2 έως 7) θα αγωνιστούν εκεί η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η φιναλίστ του Copa del Rey Ατλέτικο Μαδρίτης. Με στόχο τον τίτλο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας.

Από το 2020, το Super Cup Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει το Κύπελλο Ασίας του 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που δικαιολογεί την αλλαγή τόπου διεξαγωγής. Όπως αναφέρει η RFEF στην ανακοίνωσή της, η διοργάνωση θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028.

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