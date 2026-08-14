Το Ισπανικό Super Cup θα διεξαχθεί… στην Τουρκία

Έκπληξη αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής του Ισπανικού Super Cup. Δε θα γίνει στη Σαουδική Αραβία καθώς εκεί θα διεξάγεται το Κύπελλο Ασίας. Έτσι, προτιμήθηκε η Τουρκία και συγκεκριμένα η Κωνσταντινούπολη.

Στις αρχές Φεβρουαρίου (2 έως 7) θα αγωνιστούν εκεί η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η φιναλίστ του Copa del Rey Ατλέτικο Μαδρίτης. Με στόχο τον τίτλο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας.

Από το 2020, το Super Cup Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει το Κύπελλο Ασίας του 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που δικαιολογεί την αλλαγή τόπου διεξαγωγής. Όπως αναφέρει η RFEF στην ανακοίνωσή της, η διοργάνωση θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028.