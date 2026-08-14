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ΠΑΟΚ: «Ναυάγιο» στη συμφωνία για Ντρκούσιτς

«Χαλάει» η συμφωνία για δανεισμό του παίκτη από τη Ζενίτ, με τον Σλοβένο να καταλήγει στην Εσπανιόλ όπως όλα δείχνουν. 

ΠΑΟΚ: «Ναυάγιο» στη συμφωνία για Ντρκούσιτς
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Μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, ήρθε κι άλλη άσχημη είδηση για τον ΠΑΟΚ. Αυτή αφορά την υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς. Ποδοσφαιριστή για τον οποίο είχε επέλθει συμφωνία για τον δανεισμό του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Η αιτία της αρνητικής τροπής στην υπόθεση, είναι η Εσπανιόλ. Στην ομάδα της La Liga καταλήγει ο Σλοβένος στόπερ, με τον ΠΑΟΚ να αναγκάζεται να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας.

Είχαν κανονιστεί ακόμη και τα εισιτήρια του ταξιδιού του 26χρονου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τελευταία στιγμή ο εκπρόσωπος του παίκτη του γνωστοποίησε το… μπάσιμο της Εσπανιόλ. Επιλέγοντας το ισπανικό πρωτάθλημα.

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