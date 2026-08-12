ΑΕΚ: Έκλεισε η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ, ταξιδεύει για Βραζιλία ο Ελίασον – Όσα αναφέρει ο Μέρλο

Στη Βραζιλία αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στις επόμενες ώρες ο Νίκλας Ελίασον, καθώς η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ιντερνασιονάλ είχε προαναγγείλει πως η υπόθεση βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωσή της και πλέον ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι δύο σύλλογοι έχουν περάσει στη διαδικασία ανταλλαγής των απαραίτητων εγγράφων.

Όπως σημειώνει ο Μέρλο, ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να αναχωρήσει για τη Βραζιλία μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την υπογραφή του συμβολαίου του.

Η συμφωνία αφορά μονοετή δανεισμό, με την Ιντερνασιονάλ να καταβάλλει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μέρλο, η οψιόν αγοράς του Ελίασον θα ανέρχεται τελικά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αντί για τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόταση του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Η διαφαινόμενη παραχώρηση του Σουηδού εξτρέμ είναι πολύ πιθανό να κινήσει διαδικασίες για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει ήδη στη λίστα κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να βρεθούν στο προσκήνιο.

Οι δηλώσεις του Ριμπάλτα για τα μεταγραφικά

Στο μεταξύ, ο Ριμπάλτα, στο πλαίσιο του Super Cup, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα μεταγραφικά. Αναλυτικά όσα είπε:

Για την περσινή σεζόν και τα τρία μεταγραφικά παράθυρα που είχε πει ότι θέλει για να φτιάξει την ΑΕΚ που ονειρεύεται: «Πέρυσι ήταν μία καταπληκτική χρονιά, ένας στόχος επετεύχθη, έχουμε μπροστά της ακόμα έναν, τον σημερινό τίτλο και βεβαίως αμέσως μετά την ευρωπαϊκή μας πορεία.

Αυτό που είχα πει ισχύει, πως όντως χρειάζεται ένα διάστημα τριών μεταγραφικών περιόδων, προκειμένου να γίνουν οι σωστές κινήσεις όσον αφορά τους παίκτες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο, απλώς ας επικεντρωθούμε στο σημερινό τίτλο και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

Για το εάν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που η ΑΕΚ θα ενισχυθεί, ανεξαρτήτως εάν αποχωρήσεις από το ρόστερ: «Νομίζω πως ναι, θα κάνουμε ακόμα 1-2 κινήσεις. Πιθανόν ναι και σε αποχωρήσεις και σε προσθήκες. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προτιμώ να μην πω σε ποιες θέσεις, αλλά προφανώς δουλεύουμε και το παράθυρο είναι ακόμα ανοιχτό. Ακόμα δουλεύουμε σε μερικές πιθανότητες».