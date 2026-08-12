Επίσημο: Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Λουκάκου

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε μια σπουδαία προσθήκη, ανακοινώνοντας τη μεταγραφή του Ρουμελού Λουκάκου από τη Νάπολι.

Η τουρκική ομάδα βρισκόταν σε αναζήτηση για έναν επιθετικό, έχοντας μάλιστα στη λίστα της και τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος όμως όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στην Μπενφίκα.

Ο Βέλγος επιθετικός, προέρχεται από μια κακή για τον ίδιο σεζόν με τους Παρτενοπέι, μετρώντας μόλις επτά συμμετοχές.

Συνολικά με τη Νάπολι είχε 45 εμφανίσεις με 15 γκολ και 11 ασίστ, ενώ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας.