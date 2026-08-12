Λίσι: «Πρόκριση για εμάς, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια»

Με πίστη στην ανατροπή και ξεκάθαρη διάθεση να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα πρόκρισης θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, όπως τόνισε ο Αλέσιο Λίσι ενόψει της μεγάλης ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ιταλός τεχνικός του «Δικεφάλου» υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει επιπλέον κίνητρο να παλέψει μέχρι τέλους, τόσο για τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό της, όσο και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το πως προσεγγίζει την ρεβάνς μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα:

«Είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε στον αγώνα. Παίζουμε διαρκώς πολλά και κομβικά παιχνίδια στην αρχή της χρονιάς».

Για τις αλλαγές που θέλει να δει ενόψει του δεύτερου αγώνα:

«Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο ματς, θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».

Για το θέμα του Κωνσταντέλια και την παρουσία του στον αγώνα:

«Ο Ντέλιας έχει ένα προσωπικό ζήτημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέλια».

Για την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ματς και αν περιμένει κάτι διαφορετικό αύριο:

«Έχω πει ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στατιστικά. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας αλλά χάσαμε τον αγώνα, περιμένω στο δεύτερο αγώνα να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών της μπάλας. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, περιμένω την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί αρκετά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση».

Για το χαμένο πέναλτι στο πρώτο ματς και το αν... ευνοεί τον ΠΑΟΚ η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι:

«Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι και πριν το δεύτερο ματς με την Ντιναμό. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνθήκη, αν χρειαστεί. Όλοι προετοιμάζονται για αυτή την διαδικασία των πέναλτι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι σε κάθε κατάσταση».

Για το επίπεδο ετοιμότητας του Γιαννούλη και την μεταγραφή του Ντρκούσιτς:

«Ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα αλλά δεν είναι στο 100% ακόμα. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά και προπονούνταν σκληρά και με την προηγούμενη ομάδα του. Σίγουρα είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για εμάς. Όσον αφορά την άλλη μεταγραφή, προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν».

Για το αν πιστεύει στον όρο φαβορί στο ποδόσφαιρο σε τέτοια ματς:

«Η Άντερλεχτ έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από εμάς. Μαθηματικά μετά το 1-0 έχουν προβάδισμα αλλά εμείς θα παλέψουμε για να... διαψεύσουμε την στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν αισθάνεται πίεση για τον αγώνα στις Βρυξέλλες ειδικά με το σκορ του πρώτου αγώνα:

«Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμαστώ εγώ και η ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πως θα κερδίσουμε τον αγώνα».

Ζίβκοβιτς: «Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή την πρόκριση»

Απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο, δηλαδή στην πρόκριση στα Play Offs του UEFA Europa League, εμφανίστηκε από την πλευρά του ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο σφύριγμα και να μην πιαστούν... στον ύπνο, όπως συνέβη την περασμένη Πέμπτη (6/8) με τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς να σκοράρει στο 17ο δευτερόλεπτο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:

-Για το αυριανό ματς:

«Δύσκολο παιχνίδι, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά τους έχουμε μελετήσει. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στα τελευταία μέτρα του γηπέδου».

-Για το γρήγορο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να σταθούμε καλά. Δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι Βέλγοι, αλλά κατάφεραν να σκοράρουν. Αύριο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο».

-Για το πώς θα νιώθει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του αν το ματς είναι 0-0 στο 80ο λεπτό:

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να σκοράρουμε νωρίς γκολ ή στο τέλος

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ήρθαμε για να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε, δηλαδή την πρόκριση».

-Για το πως είναι ο ίδιος φέτος:

«Ήταν δύσκολη η περσινή σεζόν και για μένα και γενικά για την ομάδα. Δεν πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν, αφού ό,τι έγινε-έγινε. Κοιτάμε το τώρα και θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις».

-Για τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα:

«Όταν με βλέπετε να παίζω σημαίνει πως είμαι καλά».

-Για τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς:

«Τον ξέρω χρόνια, είναι εξαιρετικός παίκτης, με εξαιρετική τεχνική. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να κάνει σπουδαία καριέρα».