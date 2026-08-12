Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: «Ασημένιος» ο Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο - Δείτε τη σπουδαία κούρσα
Ο Απόστολος Σίσκος με σπουδαία εμφάνιση αναδείχθηκε Δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης.
Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης πανηγύρισε η Ελλάδα, χάρη στον Απόστολο Σίσκο.
Ο 21χρονος πρωταθλητής κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.
Ο Σίσκος βρέθηκε πίσω μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:
1. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:53.08
2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:53.81
3. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 1:53.96
4. Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07
5. Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44
6. Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.75
7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86
8. Φλάβιο Μπούτσα (Ελβετία) 1:56.20
Δείτε τη σπουδαία κούρσα: