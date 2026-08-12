Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: «Ασημένιος» ο Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο - Δείτε τη σπουδαία κούρσα

Ο Απόστολος Σίσκος με σπουδαία εμφάνιση αναδείχθηκε Δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης.

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: «Ασημένιος» ο Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο - Δείτε τη σπουδαία κούρσα
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Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης πανηγύρισε η Ελλάδα, χάρη στον Απόστολο Σίσκο.

Ο 21χρονος πρωταθλητής κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Ο Σίσκος βρέθηκε πίσω μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:

1. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:53.08

2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:53.81

3. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 1:53.96

4. Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07

5. Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44

6. Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.75

7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86

8. Φλάβιο Μπούτσα (Ελβετία) 1:56.20

Δείτε τη σπουδαία κούρσα:

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