Παρί: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιλικίνα με πρωταγωνιστή τον Ιφί

Στην Παρί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φρανκ Νιλικίνα, με τον γαλλικό σύλλογο να επισημοποιεί την απόκτησή του μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής έγινε με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η Παρί δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο ο Ναντίρ Ιφί συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με τον νέο του συμπαίκτη, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο 28χρονος γκαρντ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αποφασίζουν τον περασμένο Ιούνιο να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους μαζί του. Οι προσθήκες των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναμενόταν να περιορίσουν σημαντικά τον ρόλο και τον χρόνο συμμετοχής του Γάλλου.

Το «αντίο» του Νιλικίνα στον Ολυμπιακό

Περίπου δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Νιλικίνα αποχαιρέτησε την ομάδα του Πειραιά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Γάλλος δημοσίευσε 13 φωτογραφίες από την παρουσία του στον Πειραιά, συνοδεύοντάς τες με το μήνυμα: «Ευγνώμων για κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ για μια θρυλική σεζόν. Η αποστολή συνεχίζεται».

Στην ανάρτησή του σχολίασαν αρκετοί πρώην συμπαίκτες του, μεταξύ των οποίων οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ, Τάισον Γουόρντ και Μόντε Μόρις.