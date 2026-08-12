ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με Μπαλαμώτη και Καλοσκάμη η «Ένωση» | Οι ενδεκάδες για το Super Cup

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ αναμετρώνται απόψε (12/8, 20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, με φόντο την κατάκτηση του Superbet Super Cup. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, στον 11ο τελικό στην ιστορία του θεσμού.

O Μάρκο Νίκολιτς είχε να διαχειριστεί και τον κανονισμό που προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα. Ως αποτέλεσμα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκινά κάτω από τα δοκάρια τον νεαρό Μάριο Μπαλαμώτη.

Στην άμυνα βρίσκονται οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος στα άκρα, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούν οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Κάαν Κάιρινεν και Ραζβάν Μαρίν, ενώ στα άκρα βρίσκονται ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Στην επίθεση θα αγωνιστούν οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Από την πλευρά, o Χρήστος Κόντης επέλεξε να παρατάξει τον ΟΦΗ με σχηματισμό 3-4-3, όπως ολοκλήρωσε και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Στο αρχικό σχήμα του Κυπελλούχου Ελλάδας βρίσκονται οι Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Φούντας, Νους και Αϊτόρ.

Photo 1/2 Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα του Super Cup Photo 2/2 Η ενδεκάδα του ΟΦΗ για τον αγώνα του Super Cup

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους