Συγκινητικό μήνυμα στήριξης από τον Ρονάλντο στον Μέσι για τον πατέρα του

Τη συμπαράστασή προς τον Λιονέλ Μέσι για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει εδειξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με ενα ιδιαίτερο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκινητικό μήνυμα στήριξης από τον Ρονάλντο στον Μέσι για τον πατέρα του
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Ο Λιονέλ Μέσι βιώνει μια από τις δυσκολότερες καταστάσεις που υπάρχουν για κάθε άνθρωπο.

Ο Αργεντινός αστέρας θρηνεί για τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, ο οποίος εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, χάνοντας την πολυετή μάχη με βαριά ασθένεια.

Ο «Pulga» βρέθηκε στην κηδεία του πατέρα του στο Ροζάριο και τον αποχαιρέτησε, σε πολύ φορτισμένο κλίμα.

Το απόγευμα της Τετάρτης (12/8), ο Μέσι με ανάρτησή του στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγραψε ενα μακροσκελές και βαθύτατα συγκινητικό μήνυμα προς τον πατέρα του, στο οποίο μάλιστα, αφησε να εννοηθεί οτι ισως σταματήσει σύντομα το ποδόσφαιρο.

Στο πλευρό του Αργεντινού, στάθηκε ο επί χρόνια μεγάλος του αντίπαλος στα γήπεδα, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο «CR7» δημοσίευσε ενα μήνυμα στήριξης στον Αργεντινό αστέρα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους οικείους σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μείνε δυνατός Λίο», εγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ο Ρονάλντο γνωρίζει πολύ καλά πως αισθάνεται ο Μέσι, εχοντας βιώσει κάτι ανάλογο το 2005 σε ηλικία 20 ετών, όταν ο πατέρας του εφυγε από τη ζωή.

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