Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΑΕΚ –ΟΦΗ

Η ώρα για τον αγώνα του Super Cup 2026 έφτασε, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παγκρήτιο, με φόντο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

H ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης αναλύσουν τα δεδομένα της αναμέτρησης που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν και δίνουν τα προγνωστικά τους για το ΑΕΚ - ΟΦΗ.

Η πρόταση της ημέρας (12/8):