Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με τον Εντιαγέ της Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι κοντά στην απόκτηση του Εμπαγέ Εντιαγέ, σύμφωνα με το «BasketNews».

Ο 27χρονος φόργουορντ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Βιλερμπάν πριν από λίγους μήνες, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας φαίνεται πως θα τον οδηγήσουν και αυτόν στην πόρτα της εξόδου.

Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αποτελέσει τη νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού στα φόργουορντ.

Την περασμένη σεζόν με την γαλλική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 μπλοκ στην Euroleague σε 24 λεπτά μετά από 32 αγώνες.