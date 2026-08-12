· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με τον Εντιαγέ της Βιλερμπάν

Ο Εμπαγέ Εντιαγέ είναι ο εκλεκτός του Γιώργος Μπαρτζώκα για την ενίσχυση στα φόργουορντ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας.

Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με τον Εντιαγέ της Βιλερμπάν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι κοντά στην απόκτηση του Εμπαγέ Εντιαγέ, σύμφωνα με το «BasketNews».

Ο 27χρονος φόργουορντ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Βιλερμπάν πριν από λίγους μήνες, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας φαίνεται πως θα τον οδηγήσουν και αυτόν στην πόρτα της εξόδου.

Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αποτελέσει τη νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού στα φόργουορντ.

Την περασμένη σεζόν με την γαλλική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 μπλοκ στην Euroleague σε 24 λεπτά μετά από 32 αγώνες.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου για το 1-1!

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Ο αγώνας του UEFA Super Cup

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αθανασίου με απίστευτο τάκλιν αποτρέπει το 2-0!

21:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ και 5η θέση για τον Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο

21:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αποστολάκης έκανε τρομερή ενέργεια και «άγγιξε» την ισοφάριση

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Μεγάλη επέμβαση του Μπαλαμώτη, κράτησε ανέπαφη την εστία του

20:51 ΣΠΟΡ

Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Λουκάκου

20:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Γιόβιτς βάζει μπροστά την «Ένωση» με άψογο τελείωμα!

20:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η μεγάλη ευκαιρία του Μαρίν κι η καλή στιγμή του Νους

20:26 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Πρόκριση για εμάς, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια»

20:07 SUPER LEAGUE 2

Στην ΑΕΛ ο Μιχάλης Μπούσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας