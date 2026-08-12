Στην ΑΕΛ ο Μιχάλης Μπούσης

Στη Λάρισα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιχάλης Μπούσης, καθώς η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Μπούσης αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ και αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπούση, ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του επαγγελματικά στην Κ19 της ΑΕΚ και στην ΑΕΚ Β’ (2018-22) με δανεισμό δύο σεζόν στον Εργοτέλη και στον Απόλλωνα Λάρισας. Έπαιξε επίσης στις ομάδες Αιγάλεω, Καμπανιακό, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία και πολλές επιτυχίες!

Καλή αρχή Μιχάλη»!