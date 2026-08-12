· Λάρισα

Στην ΑΕΛ ο Μιχάλης Μπούσης

Η ΑΕΛ Novibet ενίσχυσε την αμυντική της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Έλληνα αριστερού μπακ Μιχάλη Μπούση.

Στην ΑΕΛ ο Μιχάλης Μπούσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Λάρισα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιχάλης Μπούσης, καθώς η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Μπούσης αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ και αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπούση, ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του επαγγελματικά στην Κ19 της ΑΕΚ και στην ΑΕΚ Β’ (2018-22) με δανεισμό δύο σεζόν στον Εργοτέλη και στον Απόλλωνα Λάρισας. Έπαιξε επίσης στις ομάδες Αιγάλεω, Καμπανιακό, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία και πολλές επιτυχίες!

Καλή αρχή Μιχάλη»!

COMMENTS
LATEST NEWS
21:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου για το 1-1!

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Ο αγώνας του UEFA Super Cup

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αθανασίου με απίστευτο τάκλιν αποτρέπει το 2-0!

21:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ και 5η θέση για τον Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο

21:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αποστολάκης έκανε τρομερή ενέργεια και «άγγιξε» την ισοφάριση

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Μεγάλη επέμβαση του Μπαλαμώτη, κράτησε ανέπαφη την εστία του

20:51 ΣΠΟΡ

Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Λουκάκου

20:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Γιόβιτς βάζει μπροστά την «Ένωση» με άψογο τελείωμα!

20:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η μεγάλη ευκαιρία του Μαρίν κι η καλή στιγμή του Νους

20:26 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Πρόκριση για εμάς, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια»

20:07 SUPER LEAGUE 2

Στην ΑΕΛ ο Μιχάλης Μπούσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας