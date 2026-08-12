Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)

Ο Απόστολος Σίσκος θεωρεί το μετάλλιο δικαίωση των προσπαθειών του και αφιέρωσε την επιτυχία του σε όλη την Ελλάδα.

Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1:53.86 στον τελικό των 200μ. ύπτιο και χάρισε μια ακόμα μεγάλη στιγμή στην ελληνική κολύμβηση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και πλέον ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Η στιγμή της απονομής

Στιγμές μετά τη νέα καταπληκτική του κούρσα, ο Απόστολος Σίσκος έκανε λόγο για δικαίωση των προσπαθειών που κατέβαλε όλη την προηγούμενη χρονιά κι αυτό το βάθρο ήταν το επισφράγισμα της σκληρής δουλειάς.

«Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα» είπε και πρόσθεσε: «Είχα εστιάσει σε μένα, σε αυτό που ξέρω να κάνω καλά, είπα ότι θα κριθεί στο τέλος κι όντως έτσι πήγε η κούρσα».

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για μένα. Πλέον όλο το τιμ κι εγώ, στρέφουμε το βλέμμα μας στο 2028, πρώτον αυτό, και δεύτερον ότι κατέβηκα το 1:54 (σ.σ.: δεύτερη διαδοχική κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες)» κατέληξε.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ολική ανατροπή με Κωστούλα για τους Κρητικούς!

21:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου για το 1-1!

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Ο αγώνας του UEFA Super Cup

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αθανασίου με απίστευτο τάκλιν αποτρέπει το 2-0!

21:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ και 5η θέση για τον Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο

21:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Αποστολάκης έκανε τρομερή ενέργεια και «άγγιξε» την ισοφάριση

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Μεγάλη επέμβαση του Μπαλαμώτη, κράτησε ανέπαφη την εστία του

20:51 ΣΠΟΡ

Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Λουκάκου

20:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ο Γιόβιτς βάζει μπροστά την «Ένωση» με άψογο τελείωμα!

20:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η μεγάλη ευκαιρία του Μαρίν κι η καλή στιγμή του Νους

20:26 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Πρόκριση για εμάς, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας