Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα» (video)

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1:53.86 στον τελικό των 200μ. ύπτιο και χάρισε μια ακόμα μεγάλη στιγμή στην ελληνική κολύμβηση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και πλέον ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Η στιγμή της απονομής

Στιγμές μετά τη νέα καταπληκτική του κούρσα, ο Απόστολος Σίσκος έκανε λόγο για δικαίωση των προσπαθειών που κατέβαλε όλη την προηγούμενη χρονιά κι αυτό το βάθρο ήταν το επισφράγισμα της σκληρής δουλειάς.

«Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα» είπε και πρόσθεσε: «Είχα εστιάσει σε μένα, σε αυτό που ξέρω να κάνω καλά, είπα ότι θα κριθεί στο τέλος κι όντως έτσι πήγε η κούρσα».

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για μένα. Πλέον όλο το τιμ κι εγώ, στρέφουμε το βλέμμα μας στο 2028, πρώτον αυτό, και δεύτερον ότι κατέβηκα το 1:54 (σ.σ.: δεύτερη διαδοχική κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες)» κατέληξε.