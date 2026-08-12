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Άρης: Συμφωνία με Γουότφορντ για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς

Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ, Ζερεμί Πετρίς, έναντι 2 εκατ. ευρώ -  Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 28χρονος μπακ.

Άρης: Συμφωνία με Γουότφορντ για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς
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Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης, καθώς οι «κίτρινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς.

Ο Γάλλος δεξιός μπακ βρισκόταν στη μεταγραφική λίστα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ανοίξει επαφές με τον αγγλικό σύλλογο. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών προχώρησαν και τελικά επήλθε συμφωνία για τη μετακίνηση του Πετρίς στον Άρη, όπου θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης, το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πετρίς αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη (13/8), προκειμένου αρχικά να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από τους «κίτρινους». Το συμβόλαιο του Γάλλου μπακ με τον Άρη θα έχει τετραετή διάρκεια.

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