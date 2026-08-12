«Λιώνουν» μαζί στην προπόνηση Γιαμπουσέλε και Φαλ, πριν την προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, με τους παίκτες που θα ξεκινήσουν προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παιρνούν στις 24 Αυγούστου από εργομετρικά και να κάνουν την πρώτη τους επίσημη προπόνηση στις 25 του μήνα.

Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουσταφά Φαλ είναι δύο από τα νέα πρόσωπα που θα έχει στο ρόστερ του το Τριφύλλι, με τους δύο Γάλλους να προπονούνται μαζί τις τελευταίες ημέρες, έχοντας και τον Νόα Πεντά των Ορλάντο Μάτζικ στην παρέα τους.

Μάλιστα, ο γυμναστής τους δημοσίευσε και μία φωτογραφία τους στα social media, με τους τρεις να έχουν... λιώσει μετά την προπόνηση.