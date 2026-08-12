Anyma presents ÆDEN in Athens

Συνδυάζοντας μουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και τεχνολογία αιχμής σε μνημειώδη κλίμακα, το show κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ÆDEN World Tour, μετά την εντυπωσιακή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella.

Τα πλάνα από το ντεμπούτο του ÆDEN ταξίδεψαν γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views και διεθνή προσοχή χάρη στη χαρακτηριστική οπτική του ταυτότητα και την πρωτοποριακή παραγωγή του. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες audiovisual εμπειρίες στην ηλεκτρονική μουσική.

Γνωστός εκτός σκηνής ως Matteo Milleri, ο Anyma έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργικές δυνάμεις της γενιάς του. Οι εμφανίσεις του ξεπερνούν τα όρια του παραδοσιακού DJ set, δημιουργώντας καθηλωτικούς κόσμους όπου η μουσική, η τεχνολογία και η οπτική αφήγηση συναντώνται.

Το ÆDEN αποτελεί την πιο φιλόδοξη υλοποίηση αυτού του οράματος μέχρι σήμερα. Μνημειώδη visuals, τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα, συγχρονισμένα φώτα και δυναμικός σχεδιασμός ήχου μεταμορφώνουν την εμφάνιση σε μια πλήρως immersive εμπειρία, σχεδιασμένη για να βιωθεί σε τεράστια κλίμακα.

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)

Για το ντεμπούτο του στην Αθήνα, το ÆDEN θα καταλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους της Ελλάδας. Διεθνώς αναγνωρισμένο ως κεντρικός χώρος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, το Ολυμπιακό συγκρότημα έχει φιλοξενήσει μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και μεγάλες παραγωγές της χώρας, αποτελώντας το ιδανικό σκηνικό για την κλίμακα και τη φιλοδοξία του ÆDEN.

Στις 31 Οκτωβρίου, η Αθήνα γίνεται μέρος της διεθνούς πορείας ενός show που συμβάλλει στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς της ζωντανής ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.

Pre-Registration, Early Access & Προπώληση Εισιτηρίων

Η προεγγραφή είναι πλέον ανοιχτή στο anyma.com/athens και θα παραμείνει διαθέσιμη για 48 ώρες.

Όσοι πραγματοποιήσουν εγγραφή θα λάβουν αποκλειστικό Early Access διάρκειας 3 ωρών στην προπώληση, αποκτώντας προτεραιότητα στην πρώτη διάθεση εισιτηρίων πριν από το ευρύ κοινό.

Presale: Παρασκευή 14 Αυγούστου, 14:00 CEST / 15:00 ώρα Ελλάδας General On Sale: Παρασκευή 14 Αυγούστου, 17:00 CEST / 18:00 ώρα Ελλάδας

Η προεγγραφή αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να εξασφαλίσετε προτεραιότητα στην προπώληση.

Event Partners

Το Anyma presents ÆDEN Athens παρουσιάζεται από τις P+US, Primer Music Festival και Dreamstar.

Η P+US, που δημιουργήθηκε υπό την Venture Lifestyle, διοργανώνει μεγάλης κλίμακας εμπειρίες ηλεκτρονικής μουσικής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Το Primer Music Festival είναι ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση #19 του DJ Mag Top 100 Festivals παγκοσμίως. Η Dreamstar είναι μια εταιρεία παραγωγής events με έδρα την Αθήνα, με εξειδίκευση σε φεστιβάλ και immersive live productions.

Μαζί, οι τρεις συνεργάτες συνδυάζουν διεθνή εμβέλεια, δημιουργική και παραγωγική τεχνογνωσία και ισχυρή τοπική εμπειρία, για την πρώτη παρουσία του ÆDEN στην Ελλάδα.

Anyma presents ÆDEN | Athens | October 31, 2026 | OAKA | Presale: more.com

Σχετικά με τον Anyma

Ο Anyma είναι ο ηλεκτρονικός μουσικός και διεπιστημονικός καλλιτέχνης Matteo Milleri, γνωστός για τις πρωτοποριακές techno συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του που ξεπερνούν τα όρια του είδους.

Το 2024, ο Anyma έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas, όπου η εξαιρετικά προσεγμένη παραγωγή Afterlife Presents Anyma “The End of Genesys”, μια cybernetic opera, προσέλκυσε 200.000 θεατές σε 12 εμφανίσεις.

Με θεματολογία που εξερευνά την τεχνολογία, τη φύση, την ανθρωπότητα και τη συνύπαρξη, το show αποτέλεσε την κορύφωση της τριλογίας άλμπουμ Genesys του Anyma, η οποία περιλαμβάνει τα Genesys (2023), Genesys II (2024, Afterlife/Interscope) και The End of Genesys (2025). Η τριλογία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με την κυκλοφορία μιας Deluxe Edition.

Ο Anyma έχει πρόσφατα συνεργαστεί με τους LISA (BLACKPINK), Joji, EJAE (K-Pop Demon Hunters), Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding, FKA twigs και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες, ενώ ανέλαβε και την οπτική δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας “One Night Only” του The Weeknd στο São Paulo το 2024.

Το 2025, ο Anyma πραγματοποίησε καλοκαιρινό residency στο πρώτο hyperclub του κόσμου, το [UNVRS] στην Ibiza, και βρέθηκε ως headliner σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων τα Ultra Miami, Sziget Festival και Zürich Openair.

Την ίδια χρονιά, ο Anyma ξεκίνησε μια δημιουργική συνεργασία με την Oakley, κατέλαβε τη 10η θέση στη λίστα DJ Mag Top 100 DJs και ανέλαβε το soundtrack του fashion show Vetements SS26 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ολοκλήρωσε το 2025 με μια headline εμφάνιση και τη δημιουργική διεύθυνση του League of Legends World Championship στην Κίνα, ενώ πραγματοποίησε και ένα sold-out show στις εμβληματικές Πυραμίδες της Γκίζας, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά το πρωτοποριακό δίπτυχο show “Quantum Genesys”.

Πιο πρόσφατα, ο Anyma ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του με ένα headline set στο Coachella 2026, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο audiovisual show του, “Anyma presents ÆDEN”.

Αυτή την περίοδο, ο Anyma παρουσιάζει το νέο του show σε Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, σημειώνοντας σημαντικά milestones, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο headline show ηλεκτρονικής μουσικής που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, στη Σαγκάη, καθώς και ένα δεύτερο καλοκαιρινό residency στο [UNVRS].

Τον Αύγουστο, λάνσαρε τη νέα του δισκογραφική εταιρεία ÆDEN Records και ανακοίνωσε την πρώτη της κυκλοφορία, μια συλλογή από club tracks του Anyma και φίλων του, με τίτλο “ÆDEN: Digital Renaissance Vol. I”.