Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού η Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία

Εκτός τελικού της δισκοβολίας γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ έμεινε η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε την προσπάθειά της με βολή στα 55,13μ., ενώ η δεύτερη προσπάθειά της ήταν άκυρη. Στην τρίτη και τελευταία βολή της έφτασε στα 54,78μ., χωρίς όμως να καταφέρει να βελτιώσει την αρχική της επίδοση.

Με καλύτερη επίδοση τα 55,13μ., η Αναγνωστοπούλου κατέλαβε τη 10η θέση στο πρώτο προκριματικό γκρουπ, αποτέλεσμα που δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό. Η Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε μακριά από τις κορυφαίες φετινές επιδόσεις της, καθώς πριν από τη διοργάνωση είχε φτάσει μέχρι τα 57,70μ., ενώ το ατομικό της ρεκόρ είναι στα 62,40μ.

Το όριο πρόκρισης για τον τελικό είχε οριστεί στα 62,50μ., με την Αναγνωστοπούλου να ολοκληρώνει έτσι πρόωρα την παρουσία της στη διοργάνωση.