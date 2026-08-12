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Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Πεπ Τσαβάρια

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε την απόκτηση του Πεπ Τσαβάρια από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον 28χρονο Ισπανό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Πεπ Τσαβάρια
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Την απόκτηση του Πεπ Τσαβάρια ανακοίνωσε και επίσημα η Τσέλσι, συνεχίζοντας την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 28χρονος Ισπανός αμυντικός αφήνει τη Ράγιο Βαγιεκάνο και μετακομίζει στο Λονδίνο, υπογράφοντας συμβόλαιο με τους «μπλε» έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Τσαβάρια φέρεται να αποτελούσε προσωπική επιλογή του νέου προπονητή της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του και επιθυμούσε την απόκτησή του.

Ο Ισπανός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Ούνιο Εσπόρτιβα Φιγκέρες και στη συνέχεια μεταπήδησε στη Ρεάλ Σαραγόσα. Ακολούθησε η μετακίνησή του στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ράγιο Βαγιεκάνο, στην οποία αγωνίστηκε για τέσσερις γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας σημαντική παρουσία.

Μάλιστα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμμετείχε και στην ευρωπαϊκή πορεία της Ράγιο στο Conference League, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

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