· Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ντρκούσιτς

Ο Βάνια Ντρκούσιτς αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (14/08), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ από τη Ζενίτ.

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ντρκούσιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ακόμη μεταγραφή βρίσκεται προ των πυλών για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Βάνια Ντρκούσιτς αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ αποτελεί την επιλογή του «Δικεφάλου» για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τον ΠΑΟΚ και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να έχουν καταλήξει σε συμφωνία έπειτα από τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών.

Ο Ντρκούσιτς θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης, με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη να είναι προγραμματισμένη για τις 08:45 το πρωί της Παρασκευής. Η συμφωνία των δύο συλλόγων αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένεται να διευθετηθούν μετά την άφιξη του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη.

Εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, ο Σλοβένος αμυντικός θα αποτελέσει την έκτη φετινή προσθήκη του ΠΑΟΚ.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live streaming: Η αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων κόντρα στη Λετονία για το Eurobasket U16

15:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Ανεβάζει την προσφορά για τον Ρόδρι

15:12 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού η Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία

15:08 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Σέστινα η Βιλερμπάν

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Πεπ Τσαβάρια

14:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ντρκούσιτς

14:24 MUNDOBASKET

Εθνική Ανδρών: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για το φιλικό με την Πολωνία

14:22 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στα ημιτελικά των 200μ. Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη

14:21 BET ON

Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ρούλι έως το 2028

13:24 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Αλβέρτης

13:18 SUPER LEAGUE

Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέιντι Μπάρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας