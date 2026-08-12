ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ντρκούσιτς

Μία ακόμη μεταγραφή βρίσκεται προ των πυλών για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Βάνια Ντρκούσιτς αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ αποτελεί την επιλογή του «Δικεφάλου» για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τον ΠΑΟΚ και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να έχουν καταλήξει σε συμφωνία έπειτα από τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών.

Ο Ντρκούσιτς θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης, με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη να είναι προγραμματισμένη για τις 08:45 το πρωί της Παρασκευής. Η συμφωνία των δύο συλλόγων αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένεται να διευθετηθούν μετά την άφιξη του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη.

Εφόσον ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, ο Σλοβένος αμυντικός θα αποτελέσει την έκτη φετινή προσθήκη του ΠΑΟΚ.