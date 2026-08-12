· Μάντσεστερ Σίτι

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ρούλι έως το 2028

Εννέα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρούλι επιστρέφει στο «Etihad» για να φορέσει ξανά τη φανέλα των «πολιτών».

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ρούλι έως το 2028
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Στη Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει ο Τζερόνιμο Ρούλι, καθώς ο Αργεντινός τερματοφύλακας αφήνει τη Μαρσέιγ και μετακομίζει ξανά στο «Etihad». Ο 34χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ρούλι είχε φορέσει ξανά τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2016/17, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα.

Ο Αργεντινός επιστρέφει στο Μάντσεστερ έχοντας πλέον αποκτήσει τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο. Με την εθνική Αργεντινής έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το Copa América του 2024.

Σε συλλογικό επίπεδο, ξεκίνησε την καριέρα του στην Εστουδιάντες και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ευρώπη με σημαντικούς συλλόγους, όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Μονπελιέ, η Βιγιαρεάλ, ο Άγιαξ και η Μαρσέιγ.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στη Βιγιαρεάλ, με την οποία κατέκτησε το Europa League της σεζόν 2020/21, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό.

https://www.instagram.com/p/Db76IbKCsDu/
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