Εκανε αυτό, που έπρεπε με Killer Λιβάι, Ντέσερς και MVP τον κόσμο του!

Είχα γράψει πριν από το παιχνίδι, ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει τον τρόπο και να πάρει την πρόκριση. Και βρήκε τον τρόπο και την πήρε. Εστω και στην παράταση. Ακόμα και στα πέναλτι αν ερχόταν. Η πρόκριση μετράει αυτή την εποχή, τίποτα άλλο. Και όποιος μιλάει σήμερα για αποδόσεις και άλλα τέτοια για μία νέα ομάδα στον τέταρτο επίσημο παιχνίδι της είναι εκτός πραγματικότητας.

Μία ματιά ρίχνεις στο πως έκλεισε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με πεντάδα στην άμυνα τους Τσέριν, Κοντούρη, φουλ μπακ και τους Κάτρη, Ντε Φράι, Τουμπά(δεξί στόπερ) και τελειώνει όλη η κουβέντα.

Τις ενδεκάδες που βλέπουμε το καλοκαίρι δεν τις ξαναβλέπουμε τον χειμώνα, διότι πολύ απλά και επιστροφές από τραυματισμούς υπάρχουν και έχει διαμορφωθεί όλο το ρόστερ και ο προπονητής βρίσκει έναν βασικό κορμό. Τα καλοκαιρινά παιχνίδια και όταν δεν έχεις κανονάκι είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερος αν έχεις επτά, οκτώ νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και νέο προπονητή. Και το πρέπει με κεφαλαία γράμματα από πάνω.

Ο Νίστρουπ είδε τα μεγάλα αμυντικά θέματα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι και σε συνδυασμό με την απουσία δεξιού μπακ, αφού ο Τσάπρας ήταν τιμωρημένος και ο Καλάμπρια τραυματίας πήρε την απόφαση να παίξει με τριάδα πίσω.

Και του βγήκε. Αυτό το 3-4-3 όταν η ομάδα ήταν στην επίθεση, που γινόταν 4-4-2 όταν αμυνόταν βοήθησε στο να κλείσουν οι χώροι. Και αν δεν υπήρχε ένα δεκάλεπτο στο τέλος της κανονικής διάρκειας, όπου ο Παναθηναϊκός πιέστηκε πολύ και δέχθηκε το γκολ, θα γράφαμε σήμερα για μία σβηστή πρόκριση.

Το γκολ που δέχθηκε στο 87, όμως, οδήγησε το ματς στην παράταση, αλλά και εκεί ο Παναθηναϊκός σκόραρε και με την πρόκριση πήρε μεγάλη ανάσα.

Ο Λιβάι με την γκολάρα, που έβαλε και ο Ντέσερς με το ψύχραιμο πλασέ στην παράταση είναι οι παίκτες, που έδωσαν την πρόκριση. Και οι δύο με το καλημέρα σκόραραν και έβαλαν κρίσιμα γκολ. Γκολ πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, θα μπορούσε να σκοράρει και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά το γκολ το έβαλε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί η ομάδα μπήκε με στόχο να πρεσάρει σωστά και σε μία τέτοια στιγμή ο Λιβάι , πίεσε, έκλεψε και το έβαλε τόσο απλά. Και πανηγύρισε με τον γνωστό του τρόπο. Παικτάρα είναι ο Λιβάι και με το καλημέρα το έδειξε.

Ο Ντέσερς είναι σκόρερ. Επαιξε μετά από οκτώ μήνες, μπήκε το έβαλε. Ετσι παίρνονται οι προκρίσεις. Με τέτοιους σκόρερς. Και φυσικά στόπερ και τερματοφύλακα τοπ επιπέδου. Ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόγκελεν ήταν εκπληκτικοί. Ο πρώτος έκοβε τα πάντα, χαμηλά και ψηλά, ο δεύτερος ήταν ογκόλιθος και έπαιξε με αυτοθυσία στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης, όταν έμεινε στο γήπεδο με ενοχλήσεις. Δεν βγήκε από το γήπεδο, για να μην αφήσει την ομάδα με δέκα παίκτες και έπαιξε πιο μπροστά και όσο μπορούσε βοήθησε. Με τέτοια νοοτροπία αυτοθυσίας από τους παίκτες για την ομάδα μόνο καλύτερα μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός.

Και ο Πένια ήταν εξαιρετικός χθες. Εκανε μία απόκρουση πολύ δύσκολη στην αρχή του αγώνα και όποτε χρειάστηκε κάτω από τα δοκάρια έκανε αυτό, που έπρεπε ακόμα και στην φάση, που ήταν οφ-σάιντ. Και σε συνδυασμό με την μεγάλη απόκρουση, που έκανε στο πρώτο παιχνίδι στο τετ-α-τετ, έχει μεγάλη συμβολή στην πρόκριση.

Ο Νίστρουπ με τις απουσίες, που είχε έκανε, ότι καλύτερο μπορούσε, διότι είχε και παίκτες με ενοχλήσεις και ήταν δύσκολη η διαχείρηση. Αδύναμος κρίκος ήταν πάλι ο Τουμπά, που αυτός έχει ευθύνη στο γκολ, αλλά αν είχε διαθέσιμα μπακ αππο τον πάγκο χθες δεν θα έπαιζε ο Τουμπά.

Η πρόκριση ήρθε η υποχρέωση βγήκε και πρωταγωνιστής ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού. 2000 κόσμος φώναζε από την αρχή μέχρι το τέλος, βοήθησε πολύ την ομάδα και τους αξίζουν πολλά μπράβο, που έκαναν τόσα χιλιόμετρα μέσα στον Αύγουστο και στο τέλος οι παίκτες χειροκρότησαν τον κόσμο και οι φίλοι της ομάδας ανταπέδωσαν. Ολοι μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι Παναθηναϊκός. Συνεχίζουμε και πλέον η ομάδα κοιτάει τα play off, που θα έχει και επιστροφές.