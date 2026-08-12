Μονακό: Στην έξοδο ο Πολ Πογκμπά

Η Μονακό φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει τον Πολ Πογκμπά, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από την παρουσία του Γάλλου μέσου.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο έως το 2027, όμως οι συνεχείς τραυματισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή του. Μέχρι σήμερα, ο Πογκμπά έχει αγωνιστεί μόλις σε έξι αναμετρήσεις με τη φανέλα των Μονεγάσκων.

Η διοίκηση της Μονακό έχει ήδη ενημερώσει τον άλλοτε άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως δεν βρίσκεται στα πλάνα της και επιθυμεί να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Πλέον, ο λόγος περνά στον ίδιο τον Γάλλο, ο οποίος καλείται να αποφασίσει τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί το «διαζύγιο».

Ο Πογκμπά είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 18 μήνες, λόγω της τιμωρίας που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση ντόπινγκ. Στις 22 Νοεμβρίου, μάλιστα, η Μονακό του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους, χαρίζοντάς του τα πρώτα του λεπτά έπειτα από 26 μήνες απραξίας.

Ο Γάλλος μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ρεν. Παρότι η Μονακό γνώρισε βαριά ήττα με 4-1, η είσοδος του Πογκμπά στον αγωνιστικό χώρο αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της αναμέτρησης, σηματοδοτώντας τη μεγάλη επιστροφή του.

Η επιστροφή του στα γήπεδα είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το γαλλικό ποδόσφαιρο υποδέχθηκε ξανά τον έμπειρο μέσο έπειτα από 811 ημέρες. Ο Πογκμπά είχε τιμωρηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν αγωνιζόταν στη Γιουβέντους.

Αρχικά, ο διεθνής Γάλλος είχε τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την ανίχνευση DHEA, ουσίας που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Ωστόσο, έπειτα από την έφεσή του στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού, η ποινή του μειώθηκε τελικά στους 18 μήνες.