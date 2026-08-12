Ολλανδία: Εξετάζει τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την τεχνική ηγεσία

Η Ολλανδία εξετάζει την περίπτωση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «De Telegraaf», ο τεχνικός διευθυντής της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Νάιτζελ ντε Γιονγκ, είχε συνάντηση με τον 53χρονο Ισπανό προπονητή στη Μάλαγα, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Εφόσον ο Μαρτίνεθ αναλάβει τελικά τους «οράνιε», θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος ξένος προπονητής της εθνικής Ολλανδίας από την εποχή του Αυστριακού Έρνστ Χάπελ, ο οποίος είχε βρεθεί στον πάγκο της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978.

Ο Μαρτίνεθ αποχώρησε πρόσφατα από την εθνική Πορτογαλίας, μετά τον αποκλεισμό της από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει την Πορτογαλία το 2023, ενώ προηγουμένως είχε καθίσει στον πάγκο της εθνικής Βελγίου. Πλέον, βρίσκεται μπροστά σε μία νέα σημαντική πρόκληση στην καριέρα του, με την Ολλανδία να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Η ολλανδική ομοσπονδία αναζητά τον αντικαταστάτη του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ του 2026. Οι επαφές με τον Μαρτίνεθ έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.