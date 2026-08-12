· Ολλανδία

Ολλανδία: Εξετάζει τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την τεχνική ηγεσία

Η Ολλανδία αναζητά τον νέο της προπονητή και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φαίνεται πως αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται σοβαρά από την ομοσπονδία, σύμφωνα με τη «De Telegraaf».

Ολλανδία: Εξετάζει τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την τεχνική ηγεσία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ολλανδία εξετάζει την περίπτωση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «De Telegraaf», ο τεχνικός διευθυντής της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Νάιτζελ ντε Γιονγκ, είχε συνάντηση με τον 53χρονο Ισπανό προπονητή στη Μάλαγα, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Εφόσον ο Μαρτίνεθ αναλάβει τελικά τους «οράνιε», θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος ξένος προπονητής της εθνικής Ολλανδίας από την εποχή του Αυστριακού Έρνστ Χάπελ, ο οποίος είχε βρεθεί στον πάγκο της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978.

Ο Μαρτίνεθ αποχώρησε πρόσφατα από την εθνική Πορτογαλίας, μετά τον αποκλεισμό της από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει την Πορτογαλία το 2023, ενώ προηγουμένως είχε καθίσει στον πάγκο της εθνικής Βελγίου. Πλέον, βρίσκεται μπροστά σε μία νέα σημαντική πρόκληση στην καριέρα του, με την Ολλανδία να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Η ολλανδική ομοσπονδία αναζητά τον αντικαταστάτη του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ του 2026. Οι επαφές με τον Μαρτίνεθ έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Ανεβάζει την προσφορά για τον Ρόδρι

15:12 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού η Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία

15:08 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Σέστινα η Βιλερμπάν

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Πεπ Τσαβάρια

14:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ντρκούσιτς

14:24 MUNDOBASKET

Εθνική Ανδρών: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για το φιλικό με την Πολωνία

14:22 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στα ημιτελικά των 200μ. Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη

14:21 BET ON

Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ρούλι έως το 2028

13:24 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Αλβέρτης

13:18 SUPER LEAGUE

Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέιντι Μπάρε

13:03 OPINION

Εκανε αυτό, που έπρεπε με Killer Λιβάι, Ντέσερς και MVP τον κόσμο του!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας