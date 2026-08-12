Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Ντούμας και Ζαφειρόπουλος δεν κατάφεραν να προκριθούν στα 200μ. πρόσθιο

Οι Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφειρόπουλος έμειναν εκτός της 16άδας στα ημιτελικά των 200μ. πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Πρώτος στην πισίνα μπήκε ο Ζαφειρόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά. Ο Έλληνας κολυμβητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:15.75, τερματίζοντας στην όγδοη θέση της σειράς και στη 34η θέση της συνολικής κατάταξης.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ο Ντούμας, ο οποίος συμμετείχε στην πέμπτη προκριματική σειρά. Με χρόνο 2:13.74, τερμάτισε στη 10η θέση της σειράς και κατέλαβε την 29η θέση στη γενική κατάταξη. Έτσι, αμφότεροι οι Έλληνες κολυμβητές δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του αγωνίσματος.

Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο ανεξάρτητος κολυμβητής Κιρίλ Πριγκόντα, ο οποίος τερμάτισε σε 2:09.33.