· Παναθηναϊκός

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Αλβέρτης

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται στο ρόστερ του «τριφυλλιού» ο Νίκος Αλβέρτης.

Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Αλβέρτης
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Ο 30χρονος πολίστας είναι από τα βασικά στελέχη του «τριφυλλιού» τα τελευταία χρόνια. Ο Αλβέρτης παραμένει στον Παναθηναϊκό για πέμπτη διαδοχική σεζόν.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Αλβέρτης σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω για πέμπτη, πλέον, χρονιά στον Παναθηναϊκό! Η ομάδα ενισχύεται σταδιακά και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερη ευθύνη να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας και να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Εύχομαι σε όλους μια καλή σεζόν, με υγεία και πολλές όμορφες στιγμές!».

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