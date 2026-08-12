Στεφ Κάρι: Παραμένει πιστός στους Γουόριορς μέχρι το τέλος της καριέρας του

Την πρόθεση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και του Στεφ Κάρι να συνεχίσουν μαζί μέχρι το τέλος της καριέρας του 38χρονου σούπερ σταρ εξέφρασε ο general manager της ομάδας, Μάικ Ντανλίβι, με αφορμή τα σενάρια περί πιθανής ανταλλαγής του.

Ο ηγέτης της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ο οποίος προβλέπει απολαβές ύψους 62,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο Ντανλίβι τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αποχώρησης του Κάρι.

«Η παραμονή του εδώ για πάντα είναι η πρόθεση όλων και κινούμαστε πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση. Αν έρθει σε μένα και μου πει ότι θέλει να φύγει, ο Τζο Λέικομπ κι εγώ θα το συζητήσουμε. Δεν θα μας άρεσε. Αλλά έχει κερδίσει το δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο general manager των Γουόριορς πρόσθεσε πως ούτε η ομάδα ούτε ο ίδιος ο Κάρι εξετάζουν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα.

«Θέλει πάρα πολύ να κερδίζει και θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του ως παίκτης των Γουόριορς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει αύριο, στην αρχή της σεζόν, στα μέσα της ή στο τέλος της επόμενης σεζόν», υπογράμμισε.

Οι δύο πλευρές έχουν συνδέσει την πορεία τους εδώ και 17 χρόνια, ενώ από τις 29 Αυγούστου ο Κάρι θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει νέα επέκταση συμβολαίου διάρκειας έως δύο ετών, συνολικής αξίας 136,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κάρι, που έκλεισε τα 38 του χρόνια στις 14 Μαρτίου, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα NBA, δύο βραβεία MVP και έχει συμπεριληφθεί 11 φορές σε All-NBA ομάδα.