Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικού στα 100μ. πεταλούδα οι Στάμου και Ρούτουλας

Χωρίς ελληνική παρουσία στον τελικό των 100μ. πεταλούδα θα συνεχιστεί το αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς τόσο ο Κωνσταντίνος Στάμου όσο και ο Ιάσονας Ρούτουλας έμειναν εκτός της τελικής οκτάδας.

Ο Ρούτουλας συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 54.13. Η επίδοσή του τον έφερε στην 54η θέση της συνολικής κατάταξης. Από την πλευρά του, ο Στάμου αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 52.78, επίδοση που τον κατέταξε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης.

Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ελβετός Νόε Πόντι, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 50.47, παίρνοντας την πρώτη θέση ενόψει της συνέχειας του αγωνίσματος.