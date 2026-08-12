Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικού στα 100μ. πεταλούδα οι Στάμου και Ρούτουλας
Ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Ιάσονας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι.
Χωρίς ελληνική παρουσία στον τελικό των 100μ. πεταλούδα θα συνεχιστεί το αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς τόσο ο Κωνσταντίνος Στάμου όσο και ο Ιάσονας Ρούτουλας έμειναν εκτός της τελικής οκτάδας.
Ο Ρούτουλας συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 54.13. Η επίδοσή του τον έφερε στην 54η θέση της συνολικής κατάταξης. Από την πλευρά του, ο Στάμου αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 52.78, επίδοση που τον κατέταξε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης.
Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ελβετός Νόε Πόντι, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 50.47, παίρνοντας την πρώτη θέση ενόψει της συνέχειας του αγωνίσματος.