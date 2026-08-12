Στο Περιστέρι ο Σκραγκς

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη της πολωνικής Τρεφλ, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να ενισχύει με αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Περιστεριωτών:

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Πολ Σκραγκς, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 28χρονος γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Πολ Σκραγκς γεννήθηκε στην Indianapolis της Indiana στις 9 Μαρτίου 1998, έχει ύψος 1.96 και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Φοίτησε στο κολέγιο Xavier (2017-2018 έως 2021-2022) όπου σε 151 αγώνες συνολικά είχε 10.8 πόντους μέσο όρο καριέρας στο κολέγιο, 3.9 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Στη συνέχεια ήρθε στην Ευρώπη, όπου στην πρώτη του χρονιά (2023-2024) αγωνίστηκε στην Πολωνία με την Trefl Sopot, όπου σε 47 παιχνίδια είχε 9.3 πόντους μέσο όρο, 4.6 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2024-2025) βρέθηκε στο Ισραήλ, όπου αγωνίστηκε με την Hapoel Galil Gilboa και την Hapoel Beer Sheva και σε 32 παιχνίδια είχε 10.3 πόντους μέσο όρο, 3.7 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1.6 κλεψίματα σε 25.8 λεπτά συμμετοχής.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε ξανά στην Πολωνία και την Trefl Sopot με την οποία είχε σε 46 αγώνες, 13.7 πόντους μέσο όρο, 5.2 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 28.1 λεπτά συμμετοχής.