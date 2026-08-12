Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού

Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού θα επιδιώξει να πανηγυρίσει σήμερα η ελληνική αποστολή, με τον Απόστολο Σίσκο να αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες για διάκριση.

Ο 21χρονος κολυμβητής θα αγωνιστεί στις 19:40 στον τελικό των 200μ. ύπτιο, από τη διαδρομή 5, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό. Ο Σίσκος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:54.06 και βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για μία θέση στο βάθρο.

Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου είναι ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στον ημιτελικό σημείωσε 1:52.30 και πλέον έχει βάλει στο στόχαστρο ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ του Αμερικανού Άαρον Πίρσολ.

Ελληνική παρουσία θα υπάρξει το βράδυ της Τετάρτης και στον τελικό των 800μ. ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος θα αγωνιστεί στις 21:03, από τη διαδρομή 2, έχοντας ήδη καταγράψει πανελλήνιο ρεκόρ στον προκριματικό με 7:47.26.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει δείξει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο Παρίσι, καθώς είχε σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200μ. ελεύθερο, κολυμπώντας πρώτος για την ελληνική ομάδα στα 4Χ200μ. ελεύθερο. Στον τελικό των 800μ. θα επιχειρήσει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή του.

Πλούσια θα είναι και η ελληνική παρουσία στους πρωινούς προκριματικούς. Στα 200μ. πρόσθιο, ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά, έχοντας αντίστοιχα τον 19ο και τον 23ο χρόνο με 2:10.76 και 2:11.37.

Ο Ζαφειρόπουλος θα αγωνιστεί στην 4η σειρά, στις 11:40, από τη διαδρομή 8, ενώ ο Ντούμας θα συμμετάσχει στην 5η και τελευταία σειρά, στις 11:44, από τη διαδρομή 1. Στα 50μ. ύπτιο γυναικών, η Ελένη Αντωνιάδου θα αγωνιστεί στις 11:17 στη 2η σειρά και στη διαδρομή 6, έχοντας την 34η επίδοση με 29.13.

Διπλή ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει και στα 100μ. πεταλούδα ανδρών. Ο Ιάσων Ρούτουλας θα αγωνιστεί στις 10:57 στη 2η σειρά, από τη διαδρομή 5, με 53.86, ενώ ο Κωνσταντίνος Στάμου θα πέσει στην πισίνα στις 11:02, στην 4η σειρά και στη διαδρομή 7, έχοντας ατομικό ρεκόρ 52.55.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Πρωί

10:30 200μ. ελεύθερο Γ προκριματικοί

10:54 100μ. πεταλούδα Α προκριματικοί (Στάμου, Ρούτουλας)

11:14 50μ. ύπτιο Γ προκριματικοί (Αντωνιάδου)

11:27 200μ. πρόσθιο Α προκριματικοί (Ντούμας, Ζαφειρόπουλος)

11:49 400μ. μικτή ατομική Γ προκριματικοί

12:03 4Χ100μ. ελεύθερο Γ προκριματικοί

Απόγευμα

19:30 200μ. ελεύθερο Γ ημιτελικοί

19:40 200μ. ύπτιο Α ΤΕΛΙΚΟΣ (Σίσκος)

19:47 50μ. πεταλούδα Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

19:52 100μ. ελεύθερο Α ΤΕΛΙΚΟΣ

19:58 100μ. πρόσθιο Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

20:04 200μ. πρόσθιο Α Ημιτελικοί

20:26 50μ. ύπτιο Γ ημιτελικοί

20:33 100μ. πεταλούδα Α ημιτελικοί

20:54 400μ. μικτή ατομική Γ ΤΕΛΙΚΟΣ

21:03 800μ. ελεύθερο Α ΤΕΛΙΚΟΣ (Μάρκος)

21:16 4Χ100μ. ελεύθερο Γ ΤΕΛΙΚΟΣ