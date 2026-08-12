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«Πετάει» για Βέλγιο ο ΠΑΟΚ

Η ομάδα του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την αυριανή σπουδαία αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

«Πετάει» για Βέλγιο ο ΠΑΟΚ
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Με προορισμό τις Βρυξέλλες του Βελγίου αναχώρησε ο ΠΑΟΚ, ενόψει της μεγάλης αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ (13/8 21:30). Η ομάδα του «Δικέφαλου» καλείται να ανατρέψει το 0-1 της Τούμπας για να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Europa League, όπου σε περίπτωση που τελικά πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι.

Στις 19:00 (τοπική ώρα) ο Δικέφαλος θα πραγματοποιήσει την «πρόβα τζενεράλε» στο Lotto Park των Βρυξελλών, ενώ μισή ώρα νωρίτερα (18:30) θα διεξαχθεί καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον Αλέσιο Λίσι και έναν εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ <br>ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΠΑΟΚ <br> EUROPA LEAGUE 2026-2027

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