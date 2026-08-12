«Πετάει» για Βέλγιο ο ΠΑΟΚ

Με προορισμό τις Βρυξέλλες του Βελγίου αναχώρησε ο ΠΑΟΚ, ενόψει της μεγάλης αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ (13/8 21:30). Η ομάδα του «Δικέφαλου» καλείται να ανατρέψει το 0-1 της Τούμπας για να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Europa League, όπου σε περίπτωση που τελικά πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι.

Στις 19:00 (τοπική ώρα) ο Δικέφαλος θα πραγματοποιήσει την «πρόβα τζενεράλε» στο Lotto Park των Βρυξελλών, ενώ μισή ώρα νωρίτερα (18:30) θα διεξαχθεί καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον Αλέσιο Λίσι και έναν εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών.