· Ελλάδα Κ20

Εθνική Παίδων: Με τη Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket U16

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα τη Λετονία στον προημιτελικό του EuroBasket U16 στην Οραντέα.

Εθνική Παίδων: Με τη Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket U16
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Λετονία στον προημιτελικό του EuroBasket U16, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και θα αρχίσει στις 15:30, με τη μετάδοση να γίνεται από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην οκτάδα μετά τη σημαντική επικράτηση με 83-78 επί της Σλοβενίας, ενώ η Λετονία πήρε εμφατικά την πρόκριση, συντρίβοντας τη Σερβία με 99-59.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 90-83, έχοντας πρώτους σκόρερ τους Θανάση Σπανούλη (19 πόντοι) και Ανδρέα Μπάρλο (18).

Ωστόσο, από τη Λετονία απουσίαζε τότε ο κορυφαίος της παίκτης στη διοργάνωση, Μπέντζαμιν Μπεροουέτ. Ο 16χρονος πάουερ φόργουορντ, ύψους 2,03 μ., πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά, μετρώντας κατά μέσο όρο 23 πόντους, 15,8 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 3,8 τάπες.

Σε περίπτωση νίκης, η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής τον νικητή του Ισπανία - Πολωνία. Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας από τη Λετονία, η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, απέναντι στον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:27 CONFERENCE LEAGUE

Τσιριβέγια: «Στις δύσκολες στιγμές δείξαμε ενωμένοι, σημασία έχει η πρόκριση»

11:25 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 11 προκρίσεις ο Νίστρουπ στα ευρωπαϊκά προκριματικά

11:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βλάχοβιτς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Μπεσίκτας

11:16 GREEK BASKET LEAGUE

Στο Περιστέρι ο Σκραγκς

11:06 ΣΠΟΡ

Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού

10:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει τη Μονακό»

10:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πούλμαν από την… Περσία πιάστηκε στη Βολιβία

10:22 EUROPA LEAGUE

«Πετάει» για Βέλγιο ο ΠΑΟΚ

10:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Παίδων: Με τη Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket U16

10:15 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Θερμή υποδοχή από την ελληνική αποστολή στον Μίλτο Τεντόγλου

10:06 ΣΠΟΡ

Ο Σακελλαρίδης έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι

09:55 NBA

Αντετοκούνμπο για Christmas Day: «Είμαι ενθουσιασμένος, θα δώσω παράσταση, θα πάρω και τη νίκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας