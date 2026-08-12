Εθνική Παίδων: Με τη Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket U16

H Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Λετονία στον προημιτελικό του EuroBasket U16, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και θα αρχίσει στις 15:30, με τη μετάδοση να γίνεται από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην οκτάδα μετά τη σημαντική επικράτηση με 83-78 επί της Σλοβενίας, ενώ η Λετονία πήρε εμφατικά την πρόκριση, συντρίβοντας τη Σερβία με 99-59.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 90-83, έχοντας πρώτους σκόρερ τους Θανάση Σπανούλη (19 πόντοι) και Ανδρέα Μπάρλο (18).

Ωστόσο, από τη Λετονία απουσίαζε τότε ο κορυφαίος της παίκτης στη διοργάνωση, Μπέντζαμιν Μπεροουέτ. Ο 16χρονος πάουερ φόργουορντ, ύψους 2,03 μ., πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά, μετρώντας κατά μέσο όρο 23 πόντους, 15,8 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 3,8 τάπες.

Σε περίπτωση νίκης, η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής τον νικητή του Ισπανία - Πολωνία. Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας από τη Λετονία, η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, απέναντι στον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.