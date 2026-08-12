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«Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει τη Μονακό»

Ο Ροναλντίνιο ενδιαφέρεται για την αγορά των μετοχών της ομάδας μπάσκετ της Μονακό, σύμφωνα με την Equipe.

«Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει τη Μονακό»
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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Μονακό, καθώς σύμφωνα με την Equipe εμφανίστηκε ακόμη ένας υποψήφιος για την εξαγορά των μετοχών της ομάδας μπάσκετ.

Πρόκειται για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος, έχοντας πίσω του το αλγερινό επενδυτικό fund Clayton Sport, εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος θρύλος φέρεται να απέστειλε επιστολή στον GM της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ, μέσω της οποίας έκανε γνωστή την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση για την αγορά των μετοχών.

Η Μονακό βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και η προοπτική αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με αρκετούς ενδιαφερόμενους να εξετάζουν την απόκτηση της ομάδας.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως και ο πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αγορά των μετοχών της Μονακό.

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