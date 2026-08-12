«Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει τη Μονακό»

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Μονακό, καθώς σύμφωνα με την Equipe εμφανίστηκε ακόμη ένας υποψήφιος για την εξαγορά των μετοχών της ομάδας μπάσκετ.

Πρόκειται για τον Ροναλντίνιο, ο οποίος, έχοντας πίσω του το αλγερινό επενδυτικό fund Clayton Sport, εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος θρύλος φέρεται να απέστειλε επιστολή στον GM της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ, μέσω της οποίας έκανε γνωστή την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση για την αγορά των μετοχών.

Η Μονακό βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και η προοπτική αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με αρκετούς ενδιαφερόμενους να εξετάζουν την απόκτηση της ομάδας.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως και ο πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αγορά των μετοχών της Μονακό.