Κάλενς: «Ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αποχαιρετήσω τον σύλλογο ως πρωταθλητής»

Ο Αλεξάντερ Κάλενς αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ και θέλησε να αποχαιρετήσει την ομάδα με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Περουβιανός αμυντικός δεν κατάφερε να αγωνιστεί καθόλου τη σεζόν 2025/26, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας στην καρδιά, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Κάλενς κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές, έχοντας πετύχει δύο γκολ.

Παρά την περιπέτεια που αντιμετώπισε, η Ένωση στάθηκε στο πλευρό του και τον στήριξε μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου του. Πλέον, οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν, με τον Κάλενς να κλείνει τον κύκλο του στην ΑΕΚ.

Η ανάρτηση του Κάλενς:

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον σύλλογο της ΑΕΚ για όλο αυτό το διάστημα. Τον πρόεδρο Μάριο Ηλιόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και ιδιαίτερα τον Ματίας Αλμέιδα, γιατί με εμπιστεύτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους του συλλόγου και ευχαριστώ τον κόσμο για την αμέριστη υποστήριξή του.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου για κάθε προπόνηση, κάθε αγώνα, κάθε στιγμή που ζήσαμε μαζί και κάθε μήνυμα ενθάρρυνσης που μου έστειλαν, προκειμένου να αντιμετωπίσω και να ξεπεράσω την κατάστασή μου.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έκαναν αυτά τα τρία χρόνια τόσο ξεχωριστά και που με βοήθησαν να εξελιχθώ όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος.

Φεύγω περήφανος που φόρεσα και υπερασπίστηκα αυτή τη φανέλα και που είχα τη δυνατότητα να μοιραστώ τόσες πολλές στιγμές. Παίρνω μαζί μου αναμνήσεις, μαθήματα, φιλίες και, πάνω απ’ όλα, την ικανοποίηση ότι τα έδωσα όλα μέχρι το τέλος, εντός και εκτός γηπέδου.

Ευχαριστώ για αυτά τα 3 χρόνια.Ευχαριστώ για όλα. Και ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αποχαιρετήσω τον σύλλογο ως πρωταθλητής.

Πάντα θα έχω μέσα μου ένα κομμάτι αυτού του συλλόγου και της Ελλάδας.

ΜΟΝΟ ΑΕΚ!».