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ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση στο «Παλατάκι» υπό τις οδηγίες του Τρινκιέρι

Ο ΠΑΟΚ πάτησε παρκέ για πρώτη φορά ενόψει της νέας σεζόν, με τους παίκτες να ξεκινούν την προετοιμασία τους στο «Παλατάκι» υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση στο «Παλατάκι» υπό τις οδηγίες του Τρινκιέρι
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Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε την Τετάρτη (12/08) ο ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι». Οι «ασπρόμαυροι» είχαν προηγουμένως περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκαν στο γήπεδο, ξεκινώντας και επίσημα τη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι υποδέχθηκε τους παίκτες του στο παρκέ και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της προετοιμασίας, με το τεχνικό επιτελείο να θέτει από την πρώτη ημέρα τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μάλιστα, μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από την προπόνηση, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας.

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