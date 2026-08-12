Μπάγερν Μονάχου: Έκανε δικό της τον Μαρζόν Μποσάμπ

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρζόν Μποσάμπ. Ο 26χρονος φόργουορντ διαθέτει εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί στο NBA με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ έχει φορέσει τις φανέλες των Μιλγουόκι Μπακς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Νιου Γιορκ Νικς και Φιλαδέλφεια 76ερς.

Η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου:

«Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της προπόνησης με τον νέο προπονητή τους Άντον Γκάβελ στις 21 Αυγούστου, η Μπάγερν Μπάσκετ έχει ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ της για τη σεζόν 2026/2027: Ο Μάρτζον Μποσάμπ , μια επιλογή πρώτου γύρου στην κατηγορία του NBA Draft του 2022, θα ενισχύσει τη μοναδική ομάδα της Γερμανίας στην EuroLeague την επόμενη σεζόν στη θέση του σμολ φόργουορντ. Ο 25χρονος διεθνής Αμερικανός φτάνει με εμπειρία από 155 παιχνίδια NBA. Την περασμένη σεζόν έπαιξε 14 ως twoway παίκτης για τους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Το 2024, ο Μποσάμπ ήταν μέλος του ρόστερ του Μιλγουόκι (48 αγώνες, 12,7 λεπτά ανά αγώνα, 4,4 πόντοι ανά αγώνα), το οποίο κέρδισε το πρώτο Κύπελλο NBA εκείνη τη χρονιά. Οι Μπακς τον είχαν επιλέξει στο ντραφτ δύο χρόνια νωρίτερα στην επιλογή 24. Μετά από τέσσερα χρόνια στην ασταθή επιχείρηση του μεγάλου πρωταθλήματος της Βόρειας Αμερικής - και με τέσσερις ομάδες καθώς και θυγατρικές της G League - το Μόναχο είναι τώρα η πρώτη στάση για τον κόμπο γκαρντ ύψους 2,01 μέτρων από το Washington State. Το περασμένο φθινόπωρο, έπαιξε δύο φορές για την Ομάδα των ΗΠΑ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σημείωσε συνολικά 50 πόντους».