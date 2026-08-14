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Στην ΑΕΛ ο Εμάνουελ Σάκιτς

Με τη φανέλα της ΑΕΛ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Εμάνουελ Σάκιτς.

Στην ΑΕΛ ο Εμάνουελ Σάκιτς
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Παίκτης της ΑΕΛ είναι και επίσημα ο Εμάνουελ Σάκιτς, καθώς οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 35χρονου αμυντικού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Emanuel Sakic, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία και παραστάσεις και αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1991. Έχει εκατοντάδες συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Ξεκίνησε από την αυστριακή Ραπίντ ενώ έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Στουρμ Γκρατς, Ραπίντ και άλλες στο αυστριακό πρωτάθλημα, ΤΣΚΑ Σοφίας, Άρη, Ατρόμητο, Κηφισιά, Ιωνικό, Παραλίμνι στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Emanuel!».

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