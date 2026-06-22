Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Το… ακρωτήρι του φόβου για τη «σελέστε»

Κόντρα στην Ισπανία, ήταν θαύμα. Απέναντι στην Ουρουγουάη, το Πράσινο Ακρωτήριο έπεισε τους πάντες πως θαύματα δεν γίνονται, απλά είναι μια εξαιρετική ομάδα που δίκαια βρίσκεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για το Group H οι Αφρικανοί πήραν με εντυπωσιακό τρόπο βαθμό και από τη «σελέστε» με το τελικό 2-2. Βάζοντας σε μεγάλους μπελάδες την ομάδα του Μπιέλσα και μπαίνοντας εκείνοι σε ρόλο… οδηγού για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Ισπανία είναι στην κορυφή του 8ου ομίλου με 4 βαθμούς, με την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήριο να ακολουθούν έχοντας από 2, ενώ τελευταία είναι η Σαουδική Αραβία με 1. Τελευταία αγωνιστική, όμως, οι λατινοαμερικάνοι αντιμετωπίζουν την Ισπανία και η ομάδα της Αφρικής τους Σαουδάραβες. Όπου με νίκη ουσιαστικά θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, είτε ως δεύτεροι είτε στις καλύτερες τρίτες!

Η αναμέτρηση στο Μαϊάμι ήταν γεμάτη δυναμισμό και ένταση. Οι φάσεις στο πρώτο μέρος δεν ήταν πολλές, παρά τα τρία γκολ που σημειώθηκαν. Το Πράσινο Ακρωτήριο προηγήθηκε, με τη «σελέστε» να κάνει ανατροπή στο τέλος του πρώτου μέρους.

Αφού δεν «καθάρισε» το ματς όμως, οι Αφρικανοί ισοφάρισαν μετά από μεγάλο λάθος των παικτών του Μπιέλσα. Έπειτα η αναμέτρηση έγινε… ροντέο. Ηρωικά κράτησαν το σκορ οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ στην κόντρα δημιουργούσαν ανησυχίες στους λατινοαμερικάνους. Με το 2-2 να μένει ως το τέλος και να φέρνει… φόβο στην Ουρουγουάη. Καθώς ένας όμιλος που έμοιαζε εύκολος για πρόκριση, κινδυνεύει να γίνει εφιάλτης γι’ αυτή.

Το ματς

Η αναμέτρηση στα πρώτα της λεπτά ήταν νωχελική, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ρυθμό, χωρίς περιττά ρίσκα. Η Ουρουγουάη σαφώς έδειχνε πιο επιθετική, δίχως όμως να απειλεί. Η πρώτη φάση ήρθε στο 14’, με τον Κανόμπιο να ανοίγει εξαιρετικά στον Βαλβέρδε, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ σε πλάγια θέση, με το τελείωμά του να είναι άστοχο.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, όμως, ήταν αυτό που στην πρώτη του τελική ουσιαστικά, βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 21’ με φάουλ από τα 30 μέτρα περίπου, ο Κέβιν Πίνα νίκησε τον Μουσλέρα για το 0-1, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα στην ιστορία της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το ματς συνεχίστηκε χωρίς φάσεις, με ποδοσφαιρική ένταση και εξαιρετική άμυνα από τους Αφρικανούς. Μέχρι το 43’, όταν οι Ουρουγουανοί κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Σανάμπρια έκανε τη σέντρα, ο Μπεντανκούρ πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μάξι Αραούχο στην κενή εστία έκανε το 1-1!

Έχοντας την ψυχολογία μετά την ισοφάριση, η Ουρουγουάη διατήρησε την πίεσή της ψηλά. Δικαιώθηκε γι’ αυτό στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Μετά από σέντρα που έγινε στη γεμάτη περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Μάξι Αραούχο πήρε την κεφαλιά πάσα και ο Κανόμπιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Το δεύτερο μέρος βρήκε τους λατινοαμερικάνους να έχουν την κατοχή, χωρίς να πιέζουν και να απειλούν όμως. Το Πράσινο Ακρωτήριο αυτό το εκμεταλλεύτηκε και το «δώρο» του Ολιβέιρα στο 61’ δεν πήγε χαμένο. Ο Έλιο Βαρέλα πήρε την μπάλα απ’ το λάθος του μπακ της Ουρουγουάης, πέρασε τον Μουσλέρα που είχε βγει μακριά απ’ την εστία του και πλάσαρε για το 2-2!

Στο 68’ μετά από φάση διαρκείας η «σελέστε» πέτυχε τρίτο γκολ, όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μάξι Αραούχο.

Η Ουρουγουάη πίεσε για να φτάσει στο τρίτο γκολ. Στο 86’ σε γύρισμα του Βαλβέρδε, ο Βοζίνια δεν έδιωξε καλά και ο Ροντρίγκες πιο κοντά απ’ το ύψος του πέναλτι και διαγώνια, σούταρε δυνατά με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Βαλβέρδε με απ’ ευθείας φάουλ από το ημικύκλιο, έστειλε την μπάλα άουτ.

Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 2ο λεπτό του έξτρα χρόνου, με τον Ντάργουιν Νούνιες να κάνει το γύρισμα, ο Βοζίνια δεν έδιωξε την μπάλα, αλλά για εκατοστά ο Βαλβέρδε δεν την βρήκε για να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 90+3’ ο Νούνιες ξανά, άνοιξε εκπληκτικά για τον Κανόμπιο ο οποίος μπήκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά και έχασε την ευκαιρία.

Στο επόμενο λεπτό οι Αφρικανοί βγήκαν στην κόντρα και ο Μπεντανκούρ με εκπληκτικό τάκλιν... τους πήρε την μπουκιά απ' το στόμα, διώχνοντας σωτήρια σε κόρνερ.

Το ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2, με την τελευταία αγωνιστική να αποκτά άγρια ομορφιά, καθώς το Πράσινο Ακρωτήριο όχι απλά είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης, αλλά έχει την τύχη στα χέρια του!

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: 20’ Μπεντανκούρ, 58’ Ολιβέρα - 5’ Καμπράλ (χάνει τον επόμενο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία), 90+4’ Ντίνεϊ

Αποβολές: -

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε (70’ Ντε Λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Μάξι Αραούχο (81’ Ροντρίγκες), Βαλβέρδε, Βίνιας (70’ Νούνιες).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο «Μπουμπίστα»): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι (71’ Λαρός Ντουάρτε), Αρκάνζο, Μέντες, Μοντέιρο (80’ Σεμέδο), Ροντρίγκες (58’ Έλιο Βαρέλα), Μπεντσιμόλ (59’ Ντα Κόστα).