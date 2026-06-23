Γαλλία – Ιράκ 3-0: «Τρικολόρ» περίπατος σε αγώνα τεσσάρων ωρών λόγω κακοκαιρίας

Η Γαλλία έχει πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο… με μάτι που γυαλίζει, από τη λάμψη του τροπαίου. Οπότε με συνοπτικές διαδικασίες «τελείωσε» και το δεύτερο παιχνίδι της στο Μουντιάλ με νίκη. Αυτή τη φορά «θύμα» της ήταν το Ιράκ με σκορ 3-0. Έχοντας για πρωταγωνιστή και πάλι τον Κιλιάν Μπαπέ.

Το ματς για το Group I στη Φιλαδέλφεια, ήταν… μαραθώνιος. Διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες, καθώς το ημίχρονο ήταν περίπου 135 λεπτά. Λόγω έντονης βροχόπτωσης και κεραυνών που έφεραν αδυναμία έναρξης του δευτέρου μέρους.

Ο Μπαπέ σκόραρε και στα δύο ημίχρονα και έφτασε τα 16 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, «πιάνοντας» τον Κλόζε στη δεύτερη θέση. Δύο τέρματα πίσω απ’ τον Μέσι. Ο Ντεμπελέ πέτυχε το τρίτο γκολ των «τρικολόρ».

Οι Γάλλοι ανέβηκαν στους 6 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν την Νορβηγία. Το Ιράκ «πλήρωσε» σε ακόμη ένα ματς, την προσπάθειά του να «χτίσει» παιχνίδι από την άμυνα. Με αποτέλεσμα να κάνει εύκολα λάθη στην πίεση των ποιοτικότερων αντιπάλων.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τη Γαλλία να είναι… φουριόζα. Έκλεισε το Ιράκ και προσπαθούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Πίεζε, δεν άφηνε τους αντιπάλους να κρατήσουν καθόλου την μπάλα και βρισκόταν διαρκώς γύρω απ’ την περιοχή τους.

Στο 14’ ήρθε το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης. Ο Μπαπέ πήρε την μπάλα σε διαγώνια θέση εκτός περιοχής στα δεξιά. Γύρισε και μόλις βρήκε χώρο και εκπληκτικό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 1-0!

Η βροχή που έπεφτε στην πόλη της Πενσιλβάνια άρχισε να δυναμώνει λεπτό με λεπτό και από το 25’ και μετά, έγινε καταιγίδα. Οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών επηρεάστηκαν, φάσεις δεν υπήρξαν και έτσι πήγαν στην ανάπαυλα με το 1-0.

Τότε άρχισαν οι ειδοποιήσεις προς τους φιλάθλους, να σπεύσουν να καλυφθούν λόγω συνέχισης της καταιγίδας και πρόγνωσης για κεραυνούς. Το γήπεδο άδειασε και η απόφαση ήταν να καθυστερήσει τουλάχιστον μισή ώρα η έναρξη του δευτέρου μέρους.

Τελικά πέρασαν περισσότερες από 2 ώρες, για να δοθεί το «ΟΚ» προκειμένου να επιστρέψει ο κόσμος στις εξέδρες και να κάνουν ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές για να αρχίσει το δεύτερο μέρος.

Στο 54’ η Γαλλία και ο Μπαπέ σκόραραν για δεύτερη φορά. Ένα πραγματικό… δώρο από το Ιράν, καθώς στο ελεύθερο πήγαν να παίξουν με πάσα προς τον τερματοφύλακα, αυτός δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα, ο Ντεμπελέ έγινε κάτοχος και έδωσε έτοιμο γκολ στον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για το 2-0!

Οι «τρικολόρ» συνέχισαν τον επιθετικό μονόλογο. Τέσσερα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ, ο Μπαπέ γύρισε και πάσαρε στον Ολίσε, αυτός σήκωσε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι των Ιρακινών. Στην επόμενη φάση ο Ραμπιό από κοντά με κεφαλιά, δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Το τρίτο γαλλικό τέρμα, δεν άργησε να έρθει. Με τη συμπλήρωση 66 λεπτών, ο Ολίσε έκλεψε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ιρακινών, βρήκε εξαιρετικά τον Ντεμπελέ που βγήκε μόνος του σε πλάγια θέση και δε δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία για το 3-0!

Από εκεί και πέρα η αναμέτρηση έγινε περισσότερο προσπάθεια του Μπαπέ να πετύχει και τρίτο γκολ. Στο 90’ έκανε την τελευταία του δοκιμή, κλέβοντας την μπάλα και αφήνοντας τους πάντες πίσω του με σπριντ, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ που δοκίμασε έφυγε άουτ.

Έτσι ολοκληρώθηκε το ματς που πέρασε από... σαράντα κύματα, με τους Γάλλους να επικρατούν με χαρακτηριστική άνεση των Ιρακινών.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)

Κίτρινες : - Αλ Αμάρι

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν ,Κουντέ (83' Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνι, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ (68΄Ντουέ), Ολίσε (68' Τσερκί), Μπαρκολά (83' Αλκιουσί), Μπαπέ (90' Μάρκους Τουράμ)

ΙΡΑΚ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Βασίλ, Άλι, Ζαίντ Ταχσίν (60΄Σουλάκα), Χασέμ, Ντόσκι , Μπαγιές (68' Φαρζί), Αλ Αμάρι (68' Σχερ), Ζαΐντ (60' Αμίν), Ικμπάλ , Χουσεΐν (26' Αλ Χαμαντί), Κασέμ.