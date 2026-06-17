Αργεντινή – Αλγερία 3-0: ΜΕΕΕΕΣΙ, ΜΕΕΕΕΣΙ, ΜΕΕΕΕΣΙ!!!!

Υπόκλιση. «Μαγεία». Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα. Στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέσι, είναι καλύτερος κι από… παλιό καλό κρασί. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εποχής μας, νίκησε μόνος του την Αλγερία για το 3-0 της Αργεντινής στην πρεμιέρα της. Κάνοντας χατ τρικ. Το πρώτο στην καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Κάνσας Σίτι… προσκύνησε το μεγαλείο του. Η ομάδα γύρω του, έμοιαζε με την ιδανική ορχήστρα για να υπακούει τον μαέστρο. Κι αυτός «εκτέλεσε». Δίνοντας την εύκολη νίκη στην «αλμπισελέστε» για τον 10ο όμιλο. Στέλνοντας το μήνυμα πως τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, δύσκολα θα τον παραδώσει.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με την Αλγερία να έχει ενέργεια και δυναμισμό. Όμως γρήγορα γύρισε σε θέση άμυνας, κλείνοντας χώρους, για να μην επιτρέπει στην Αργεντινή να δημιουργεί. Η «αλμπισελέστε» προσπαθούσε με πολλές πάσες να βρει την κατάλληλη πάσα που θα «κόψει» την άμυνα των Αφρικανών.

Στο 6’ το κατάφερε με τον Μέσι να σκοράρει από πάσα του Λαουτάρο, όμως ήταν λίγο πιο μπροστά και το τέρμα ακυρώθηκε. Δύο λεπτά μετά, η Αλγερία έκανε το ίδιο. Από πάσα του Μάζα, ο Σεϊμπί σκόραρε, αλλά κι εκείνος ήταν πιο μπροστά, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τέρμα.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν άργησε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα τελικά. Στο 17’ ο Μέσι με το γνωστό… μαγικό του τρόπο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η «αλμπισελέστε» έκλεψε την μπάλα, ο Ντε Πολ άφησε για τον 39χρονο «μύθο», εκείνος με χώρο προχώρησε και έκανε ένα απ’ τα γνωστά εκπληκτικά του σουτ, με τον Ζιντάν να μην μπορεί να διώξει και το γήπεδο να παίρνει «φωτιά» από την γκολάρα!

Στο 35’ ο Αλμάδα βρήκε ωραία τον Μεδίνα, αυτός από πλεονεκτική θέση εντός περιοχής δεν μπόρεσε να βρει τον Λαουτάρο Μαρτίνες που ήταν έτοιμος να σουτάρει. Έξι λεπτά μετά η Αλγερία έκανε πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της, με κάθετη στον Σεϊμπί που από πλάγια θέση σούταρε και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες στην κλειστή του γωνία έδιωξε άνετα σε κόρνερ. Ξανά ο Σεϊμπί στο 44’ ελευθερώθηκε ωραία, όμως το σουτ που δοκίμασε ήταν ιδιαίτερα άστοχο.

Η Αλγερία όντας κομπάρσος για 35 λεπτά, τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους πήρε πρωτοβουλίες και έδειξε θάρρος, χωρίς να δημιουργεί τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Μούσα στο 45+4’ έκανε ωραία ενέργεια, σούταρε από πλάγια θέση, χωρίς να ανησυχεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την Αλγερία να κρατά τον ίδιο ρυθμό. Ο Μέσι στο 51’ βρήκε χώρο για να σουτάρει, το έκανε, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Δύο λεπτά μετά ο Ντε Πολ έφυγε μόνος από δεξιά στην κόντρα, είδε τον Μέσι σε θέση βολής, αλλά η πάσα του κόπηκε τελευταία στιγμή σωτήρια για τους Αλγερινούς. Το θάρρος των Αφρικανών άφηνε χώρους σιγά-σιγά στην Αργεντινή.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 54’ γύρισε και σούταρε από πλεονεκτική θέση, με τον Ζιντάν να αποκρούει. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια του στράικερ της Ίντερ, καθώς ένα λεπτό μετά αντικαταστάθηκε από τον Χουλιάν Άλβαρες, στις αλλαγές του Σκαλόνι.

Ο Ντε Πολ από δεξιά στο 59’ έκανε τη σέντρα, ο Μαντί σωτήρια έδιωξε σε κόρνερ προ του Νίκο Γκονζάλες. Τελικά με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνας, η «αλμπισελέστε» βρήκε και δεύτερο γκολ με τον… συνήθη ύποπτο.

Στο 60’ από αριστερά ο Νίκο Γκονζάλες έκανε το γύρισμα, έδιωξε η άμυνα της Αλγερίας, με την μπάλα να στρώνεται στον ΜακΆλιστερ. Ο μέσος της Λίβερπουλ σούταρε, ο Ζιντάν έδιωξε ασταθώς, με τον Μέσι να τρέχει και με άνεση από το ύψος της μικρής περιοχής να σκοράρει για το 2-0!

Τέσσερα λεπτά μετά το δεύτερο τέρμα, λίγο έλειψε να έρθει και το χατ τρικ. Ο Μέσι πέρασε και βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αυτή τη φορά ο Ζιντάν ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το χατ τρικ, όμως, δεν άργησε καθόλου! Στο 76’ το «μαγικό» αριστερό… μίλησε ξανά! Πρώτα άνοιξε την αντεπίθεση στον Νίκο Γκονζάλες. Πήρε ξανά την μπάλα στον άξονα και σχεδόν απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, ο Μέσι δεν θα μπορούσε να αστοχήσει! 3-0 με πρώτο χατ τρικ καριέρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αμέσως μετά, έγινε αλλαγή. Και το γήπεδο του Κάνσας Σίτι, όρθιο, υποκλίθηκε στο μεγαλείο του, σε μια αποθεωτική στιγμή.

Τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν διαδικαστικά. Η Αλγερία δεν είχε ψυχολογία έστω να προσπαθήσει για το γκολ της τιμής, ενώ η Αργεντινή έκανε συντήρηση δυνάμεων για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες :-

Κόκκινες :-

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ (46` Μολίνα), Ρομέρο (81` Οταμέντι), Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι (81` Παζ), Λ. Μαρτίνες (55` Αλβαρες), Αλμάντα (56` Γκονσάλες).

ΑΛΓΕΡΙΑ (Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μούσα (64` Μαχρέζ), Μουνταουί (64` Αμουρά), Μπενταλέμπ (81` Ζερουκί), Σαϊμπί, Μάζα (82` Μπουλμπινά), Γκουιρί (64` Αουάρ)