Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1: Με ήρωα τον Χουάνγκ έκανε την ανατροπή

Οι Ασιάτες απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς στο εναρκτήριο παιχνίδι τους, επιβλήθηκαν 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ.

Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού ήταν αυτός που είχε την… απάντηση στο 67ο λεπτό στο γκολ του Κρέιτσι από το 59’, ενώ έδωσε και την ασίστ για το τέρμα του Χιέον Γκιου Οχ στο 80’ προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανατροπή της Νότιας Κορέας.

«Άνοστο» το πρώτο μέρος

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τη Νότια Κορέα να έχει τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να βρίσκει λύσεις στην τελική προσπάθεια. Καλύτερες στιγμές για τους Ασιάτες καταγράφηκαν στο 37’ και στο 39’, όταν ο Σον Χιουνγκ-Μιν απείλησε δις, όμως ο Κόβαρ αντέδρασε αποτελεσματικά.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο μέρος. Οι Κορεάτες μπήκαν δυνατά και άγγιξαν το γκολ με τον Σον στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του με ακόμη μία καθοριστική επέμβαση.

Προβάδισμα για Τσεχία

Παρά την πίεση της Νότιας Κορέας, η Τσεχία ήταν εκείνη που πήρε προβάδισμα στο 59’. Έπειτα από δυνατό πλάγιο του Τσούφαλ προς την περιοχή, ο Κρέιτσι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ολική ανατροπή με Χουάνγκ

Το προβάδισμα των Τσέχων δεν κράτησε για πολύ. Στο 67’, ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Μπέομ Χουάνγκ Ιν, πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πέρασε τους αντιπάλους του και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Κόβαρ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (1-1).

Δέκα λεπτά αργότερα, η Τσεχία πίστεψε πως είχε ανακτήσει το προβάδισμα, όμως το γκολ του Σούτσεκ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο βοηθός υπέδειξε την παράβαση με καθυστέρηση και το VAR επιβεβαίωσε την απόφαση.

Αφού οι Τσέχοι δεν κατάφεραν να κάνουν το 2-1, οι Κορεάτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 80’. Ο Χουάνγκο γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Χεόνγκ Γκιού εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1, σκορ που έμελλε να παραμείνει μέχρι το φινάλε.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός στα τελευταία λεπτά. Στο 82’ ο Χλόζεκ σημάδεψε το δοκάρι από κοντινή απόσταση, ενώ στο 93’ η Τσεχία έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν ο Σάντιλεκ ολοκλήρωσε ωραία συνεργασία με αδύναμο πλασέ, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας.

Με το τελευταίο σφύριγμα, η Νότια Κορέα πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, αποκτώντας από νωρίς προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Κιμ, Λι Χανμπεόμ, Κιμ, Λι Ταεσέοκ (69’ Έομ Γι Σουνγκ), Σεόλ, Χουάνγκ (84’ Κιμ Γιν Γκιού), Πάικ Σέονγκ Χο (84’ Παρκ Γιν Σέομπ), Λι Γκιχιούκ, Λι Γιαεσούνγκ (62’ Χουάνγκ Χι Τσαν), Λι Καντζίν, Σον (69’ Χέονγκ Γκιού).

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Τσάλουπεκ, Χράνακ, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σούτσεκ, Σόικα, Ζέλενι, Σουλκ (64’ Χλόζεκ), Πρόβοντ (64’ Σάντιλεκ), Σικ (64’ Χόρι).