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Παναμάς - Κροατία 0-1: Έσπασε το… ρόδι με Μπούντιμιρ

Η Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά, χάρη στο γκολ του Μπούντιμιρ στο 54ο λεπτό, κατακτώντας τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.

Παναμάς - Κροατία 0-1: Έσπασε το… ρόδι με Μπούντιμιρ
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Η Κροατία ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναμά με 1-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, σε μια αναμέτρηση όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μεγαλύτερη διάρκειά της.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Κροάτες διατήρησαν τον έλεγχο της κατοχής και προσπάθησαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν διαδρόμους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Παναμά. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ (0-0).

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, με την Κροατία να ανεβάζει τον ρυθμό της και να γίνεται πιο απειλητική από τον κεντρικό άξονα. Η υπεροχή της καρποφόρησε στο 54ο λεπτό, όταν ο Στάνισιτς τροφοδότησε τον Μπούντιμιρ και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, η Κροατία συνέχισε να πιέζει αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διευρύνει το προβάδισμά της. Από την άλλη πλευρά, ο Παναμάς παρέμεινε μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, επιχειρώντας να απειλήσει κυρίως μέσω των αντεπιθέσεων.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι, η Κροατία διατήρησε το υπέρ της 1-0 και κατέκτησε τους πρώτους της βαθμούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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