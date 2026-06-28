Μουντιάλ 2026: Κορυφή η Αγγλία, δεύτερη η Κροατία, πέρασε και η Γκάνα

Ο 12ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, πέρασε στα βιβλία της ιστορίας. Με την τελική βαθμολογία να δικαιώνει τα προγνωστικά που υπήρχαν για τα φαβορί του group. Η Αγγλία επικράτησε 2-0 του Παναμά στο Νιού Τζέρσεϊ και πέρασε ως πρώτη και καλύτερη και 7 βαθμούς. Στους «32» θα αντιμετωπίσει μία απ’ τις καλύτερες τρίτες.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια, ανάμεσα σε Κροατία και Γκάνα. Οι Βαλκάνιοι επικράτησαν 2-1 και εξασφάλισαν την 2η θέση του ομίλου, αφήνοντας τρίτους τους Αφρικανούς. Όμως και η Γκάνα πέρασε στους «32» ως μία απ’ τις καλύτερες τρίτες με τους 4 βαθμούς που συγκέντρωσε.

Στα νοκ άουτ, η Κροατία θα αντιμετωπίσει την δεύτερη του Group K, δηλαδή μία εκ των Κολομβία ή Πορτογαλία. Τον πρώτο του ίδιου ομίλου θα αντιμετωπίσει η Γκάνα.

Το «καθάρισε» στο δεύτερο μέρος η Αγγλία

Μία ώρα χρειάστηκε η Αγγλία για να κάμψει την αντίσταση του Παναμά και επικρατώντας 2-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 12ου ομίλου. Έτσι, τα «Τρία Λιοντάρια» προετοιμάζονται για την αναμέτρηση της φάσης των «32» την προσεχή Τετάρτη.

Πολύ κακοί οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο, είδαν τον Παναμά να χάνει τη μοναδική σημαντική ευκαιρία. Ο Πίκφορντ απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ του Χοσέ Ροντρίγκεζ. Στο δεύτερο 45λεπτο και μέσα σε ένα πεντάλεπτο, η προσωπικότητα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έλυσε το «γόρδιο δεσμό». Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 62΄ με εξαιρετική άμεση εκτέλεση μετά από κόρνερ του Σάκα. Πέντε λεπτά αργότερα «σέρβιρε» στον Κέιν ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Διαιτητής: Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Φαγιάρδο, Αντράντε - Κουάνσα

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88΄ Κοντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88΄ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71΄ Λοντόνο), Μπαρκένας (71΄ Ισμαέλ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63΄ Σπενς), Άντερσον (84΄ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σάκα (63΄ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84΄ Γουότκινς)

«Μίλησε» η ποιότητα της Κροατίας

Συνεπής στα μεγάλα ραντεβού, η Κροατία «καθάρισε» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια.

Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν από το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού. Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.

Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)

Κίτρινες: Πέρισιτς

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία του ομίλου.