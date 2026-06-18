Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3: Ποδαρικό με τριάρα για τους Κολομβιανούς

Αν και το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να βάλει δύσκολα στους Κολομβιανούς, ισοφαρίζοντας μάλιστα το ματς στο δεύτερο μέρος, στο τέλος το φαβορί της αναμέτρησης πάτησε... γκάζι και με δύο γκολ καθάρισε την υπόθεση νίκη παίρνοντας τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα του ομίλου.

Η Κολομβία μπήκε δυναμικά στον αγώνα, αφήνοντας το Ουζμπεκιστάν σε θέση άμυνας, ωστόσο τα σουτ που επιχείρησε στα πρώτα λεπτά δεν είχαν την τύχη να καταλήξουν στα δίχτυα. Όμως στα ελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Κολομβία ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό και στο 41' βρήκε την λύση στην επίθεση με τον Μουνιόθ, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Ντίαζ και έκανε το 0-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήταν η σειρά του Ουζμπεκιστάν να βρει ατυχία, αφού στο 61', ο Φααγιουζαλάεφ, έκανε το 1-1 μετά τη ασίστ του Νασρουλάεφ και έβαλς προσωρινό άγχος στους Κολομβιανούς.

Δεν πέρασαν πολλά λεπτά (για την ακρίβεια πέντε) και στο 66' ήταν η σειρά του Ντίαζ να βρει δίχτυα μετά την πάσα του Πουέρτα, και να γίνει το 1-2.

Το Ουζμπεκιστάν θέλησε να βρει ακόμη ένα γκολ για να ισοφαρίσει, ωστόσο έδειχνε να μένει απο δυνάμεις, με την Κολομβία να κατεβάζει στροφές, αφού έβλεπε πως δεν απειλείται και μάλιστα πέτυχε ένα γκολ, παίρνοντας τελικά την νίκη με 3-1.

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ (Ουρόζοφ 77'), Νασρουλάεφ (Σαϊφίεφ 46'), Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ (Καμντάμοφ 46'), Φαϊζουλάεφ (Αμόνοφ 77'), Σομουρόντοφ (Σεργκέεφ 90+3')

Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα (Ρίος 80'), Μοχίκα, Σάντσες, Ροντρίγκες (Καμπάς 72'), Αρίας (Καστάνο 90+3'), Λέρμα, Ντίας (Γκόμες 90+3'), Σουάρες (Ερνάντες 80')