Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0: Πάρτι στο «Αζτέκα» για τους διοργανωτές

Ενθουσιασμός, πάθος, με το «Αζτέκα» να οδηγεί το Μεξικό στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι διοργανωτές στο πρώτο ματς του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς με τη Νότια Αφρική. Επικράτησαν 2-0 και πήραν το πάνω χέρι στο Group A από νωρίς.

Ο εξαιρετικός Κινιόνες άνοιξε το σκορ ενώ είχε και δοκάρι. Ο Ραούλ Χιμένες διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Νότια Αφρική δεν απείλησε σε καμία στιγμή του αγώνα, ενώ σωστά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, λόγω αποβολών των Σιτόλε και Ζουάνε.

Ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, έμειναν στον πάγκο για τους Μεξικανούς.

Το Μεξικό ήταν αυτό που μπήκε με ορμή στο ματς. Η πρώτη φάση του Μουντιάλ ήρθε στο 5’. Από σέντρα που έγινε, ο Ραούλ Χιμένες εντός περιοχής από πλεονεκτική θέση σούταρε με τη μία, αλλά ο Γουίλιαμς έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το γκολ δεν άργησε να έρθει για τους διοργανωτές. Στο 9ο λεπτό πίεσαν ψηλά, ο Λίρα έκλεψε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Κινιόνες ο οποίος από τα όρια της περιοχής σούταρε στα δίχτυα για το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Μετά το προβάδισμα, οι Αφρικανοί ισορρόπησαν κάπως το ρυθμό. Άφησε και χώρο το Μεξικό. Φάσεις δεν δημιουργήθηκαν όμως, ενώ κι όσες προσπάθειες υπήρξαν, ήταν αποκλειστικά από την ομάδα του Αγκίρε.

Στο 42’ οι Μεξικανοί σε φάση διαρκείας πίεσαν τους Νοτιοαφρικανούς. Η μπάλα έφτασε στον Κινιόνες που ήταν στο ύψος του πέναλτι και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι του Γουίλιαμς.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους Μεξικανούς να έχουν τα ηνία. Στο 49’ μάλιστα, απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Γκουτιέρες έφευγε τετ α τετ, με τον Σιτόλε να τον ανατρέπει λίγο πριν μπει στην περιοχή. Ο διαιτητής έδωσε αμέσως το φάουλ και απέβαλε με απ’ ευθείας κόκκινη τον αμυντικό της Νοτίου Αφρικής.

Οι λατίνοι πίεσαν και στο 67’ ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς. Ο Αλβαράδο από δεξιά έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Ραούλ Χιμένες ανενόχλητος με κεφαλιά έκανε το 2-0!

Στο 84’ ο διαιτητής Σαμπάιο, εξέτασε μέσω VAR ένα χτύπημα του Ζουάνε εκτός φάσης. Όπως διαπίστωσε ο Νοτιοαφρικανός χτύπησε στο κεφάλι αντίπαλό του και έτσι έβγαλε για δεύτερη φορά την κόκκινη, αφήνοντας τη Νότια Αφρική με 9 παίκτες.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, κόκκινη κάρτα αντίκρισε και παίκτης του Μεξικό. Ο Μόντες συγκεκριμένα, για μαρκάρισμα σε αντίπαλο. Σε φάση όπου δεν ήταν σκληρό μαρκάρισμα, ή σε προφανή θέση για γκολ.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το Μεξικό να νικά δίκαια τη Νότια Αφρική με 2-0. Σε ματς τριών αποβολών, ενός δοκαριού και δύο γκολ.

Διαιτητής: Βίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Γκουτιέρες - Μοκοένα, Σιμπίσι

Κόκκινη: Μόντες (90+2΄) - Σιτόλε (49΄), Ζουάνε (84΄)

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέρ Αγκίρε): Ρανχέλ, Ρέγες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76΄ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79΄ Βέγκα), Φιντάλγκο (66΄ Μόρα), Γκουτιέρες (66΄ Τσάβες), Χιμένες (76΄ Γκονζάλες).

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Μποκάζι, Μοντιμπά (77΄ Απόλις), Σιτόλε, Μοκοένα, Άνταμς (61΄ Ζουάνε), Ρέινερς (77΄ Μακγκόπα), Φόστερ (56΄ Μπάτα).