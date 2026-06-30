Κάρμο: «Εδώ αισθάνομαι ευτυχισμένος να παίζω και να το απολαμβάνω»

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο, με τον Ανγκολέζο κεντρικό αμυντικό να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στο «Olympiacos TV» μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο 27χρονος στόπερ υπογράμμισε πως θα δίνει το 100% των δυνατοτήτων του καθημερινά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας, ακόμη και όταν δεν αγωνίζεται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βασικός του στόχος είναι να συμβάλει ώστε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει ακόμη περισσότερους τίτλους.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος τόνισε:

«Είναι πολύ συναρπαστικό για εμένα ότι επέστρεψα. Από τότε που τελείωσε η σεζόν, η μόνη επιλογή μου και της οικογένειάς μου ήταν να έρθω εδώ. Όταν με πήραν, ήμουν πολύ χαρούμενος.

Νιώθω πολύ έτοιμος, σε καλή κατάσταση, για να τιμήσω την εμπιστοσύνη, την αγάπη, που μου έδωσαν οι φίλαθλοι, αλλά και οι άνθρωποι του συλλόγου. Εδώ είναι το μέρος που αισθάνομαι ευτυχισμένος να παίζω και να το απολαμβάνω. Όπως όταν ξεκίνησα να παίξω ως παιδί, όλα έρχονται φυσικά, σαν να είναι γραφτό.

Μου αρέσει όλα. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σύλλογο, οι γυμναστές, οι προπονητές και νομίζω πως μπορώ να είμαι ο καλύτερός μου εαυτός. Μου έλειψε το πάθος των οπαδών, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δεν έπαιξα ποτέ στο γήπεδο με αυτήν την ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να το νιώσω ξανά.

Όταν είπα ότι επιστρέφω έτοιμος και δυνατός πνευματικά, είναι επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά. Αλλά ωρίμασα πολύ και τώρα είμαι σε ένα σημείο που μπορώ να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο τρόπο. Μπορώ να τιμήσω τον σύλλογο και να δώσω το σεβασμό που αξίζουν οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο να εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό.

Είχα την τύχη να είμαι εδώ 1,5 χρόνο, όπου κατακτήσαμε μεγάλους τίτλους. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε έδειξε τη δουλειά που κάναμε. Και ο τρόπος που τελειώσαμε τη χρονιά έδωσε λόγο στους οπαδούς να πανηγυρίσουν, να απολαύσουν και να είναι περήφανοι. Ήταν ό,τι καλύτερο.

Ανυπομονώ να βοηθήσω να κερδίσουμε κι άλλους τίτλους. Για μένα το πιο σημαντικό και αυτό για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις κάθε μέρα σε προπονήσεις και αγώνες. Και όταν δεν παίζω θα είμαι εκεί για την ομάδα.

Γιατί όπως είπα και πριν, οι νίκες και οι ήττες σε αυτό το σύλλογο, με κάνουν να νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας και θα είμαι εδώ και στα καλά και στα άσχημα. Αυτό δεσμεύομαι να δώσω».