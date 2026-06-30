Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Κάρμο

Επίσημη... μορφή πήρε η επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής στόπερ θα ξεκινήσει την τρίτη του θητεία στην ομάδα του Πειραιά, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα την Τρίτη (30/06) την απόκτησή του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».