ΑΕΚ: Στην «Αγιά Σοφιά» μεταφέρονται τα γραφεία της Ερασιτεχνικής

Η πρώτη οργανωτική κίνηση μετά την απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου να τοποθετήσει τον Νίκο Παντερμαλή στην ηγεσία της διοίκησης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ είναι πλέον γεγονός. Μέσα στον Ιούλιο, η διοικητική έδρα και τα γραφεία του Συλλόγου θα μεταφερθούν στην «Αγιά Σοφιά», στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιοργάνωσης, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης, λειτουργικής και αποτελεσματικής διοικητικής δομής.

Τα νέα γραφεία θα διαμορφωθούν σε χώρο που θα καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μόνιμης τροπαιοθήκης, όπου θα αναδεικνύονται η ιστορία, οι τίτλοι και η διαχρονική πορεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Με τη μεταφορά της διοικητικής έδρας στην «Αγιά Σοφιά», η Ερασιτεχνική ΑΕΚ επιδιώκει να ενισχύσει τη λειτουργική συνοχή του Συλλόγου, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας νέας περιόδου οργανωτικής αναβάθμισης, με σεβασμό στην ιστορία της και έμφαση στη δημιουργία σύγχρονων δομών για το μέλλον.