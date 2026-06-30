Ραζβάν Λουτσέσκου: Επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Αλ Σαντ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Αλ Σαντ, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ραζβάν Λουτσέσκου: Επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Αλ Σαντ
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Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος σταθμός της προπονητικής του καριέρας θα είναι η Αλ Σαντ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε βρεθεί στο στόχαστρο και της Αλ Ιτιχάντ, ενώ είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να μείνει εκτός πάγκων για μία σεζόν, προκειμένου να ξεκουραστεί.

Τελικά, το πρότζεκτ της ομάδας από το Κατάρ τον έπεισε να συνεχίσει άμεσα την καριέρα του. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συμφωνία με σύντομη δήλωσή του στη ρουμανική ιστοσελίδα «Fanatik».

«Ναι, θα υπογράψω στην Αλ Σαντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 56χρονος προπονητής, επιβεβαιώνοντας την επικείμενη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η συμφωνία αφορά διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

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