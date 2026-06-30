Ο αποκλεισμός της Ιαπωνίας έβαλε τέλος στην παρουσία της Ασίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με όλες τις εκπροσώπους της ηπείρου να μένουν εκτός συνέχειας.

Ο αποκλεισμός της Ιαπωνίας από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026 σήμανε και το τέλος της παρουσίας των ασιατικών ομάδων στη διοργάνωση.

Έτσι, και οι οκτώ χώρες που εκπροσώπησαν την Ασία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση, με καμία να μην καταφέρει να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

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