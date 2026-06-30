Super League: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος ο Μπέος

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την… κούρσα για την ηγεσία της Super League ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Μπέος. 

Super League: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος ο Μπέος
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Ο διοικητικός ηγέτης του Βόλου, με μήνυμά του στα προσωπικά του προφίλ στα social media ξεκαθάρισε πως η εν λόγω απόφασή του λήφθηκε από την στιγμή που κι άλλοι πρόεδροι εξέφρασαν την επιθυμία τους να «κατέβουν» στις κάλπες, ενώ υπάρχει και έντονο παρασκήνιο.

Αναλυτικά, στο μήνυμα του Αχιλλέα Μπέου αναφέρεται:

«Προ διμήνου, περίπου, δήλωσα σχετικά με την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την προεδρία της Super League ότι αυτή έχει ως απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αντίπαλη υποψηφιότητα, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε έντονο παρασκήνιο, συγκρούσεις, συμμαχίες και συμψηφισμούς που ούτε το ποδόσφαιρο εξυπηρετούν, ούτε περιλαμβάνονται στους προσωπικούς μου στόχους.

Σήμερα, ημέρα των εκλογών, και άλλες υποψηφιότητες έχουν εκδηλωθεί και μάλιστα ακόμη και εξωποδοσφαιρικές παρεμβάσεις με έντονο πολιτικό άρωμα και χρώμα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατόπιν αυτών αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την διεκδίκηση της προεδρίας της Super League, ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο του σε όποιον αναδειχθεί πρόεδρος, για το καλό του ποδοσφαίρου και του συνεταιρισμού μας».

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